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川普承諾美國有能力普發5千美元 眾議長：須經國會批准
美國總統川普承諾，若共和黨在期中選舉後繼續掌控國會，將向每名美國成年人發放5000美元。川普今天又說美國負擔得起這筆支出，但眾院議長強生表示須經國會批准。
路透社報導，川普（Donald Trump）在被問及發錢是否需要國會批准時告訴記者：「我不確定，但如果共和黨勝選，這件事就很容易。給全國所有成年人5000美元，我們很容易就能做到，因為我們收到這麼多錢。」
他補充道，數以兆計美元正在湧入美國。
川普在上週共和黨全代會的演說中，首次提出普發5000美元的構想。
今天他在愛爾蘭敦貝格（Doonbeg）參加自家俱樂部高爾夫球賽時告訴記者，美國政府有足夠資金付這筆錢。
但共和黨籍的聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天表示，任何這類發錢行為都必須經國會批准。
強生在美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目中說：「當然，難的是細節，我們得把一切都弄清楚。」
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