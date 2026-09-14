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分析：各國重新衡量與美關係 「美國首選」蒙塵

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國長期向來是各國政府存放資金、採購軍備和留學生的首選，但如今這樣的地位開始出現鬆動。

Axios新聞網指出，雖然這不代表各國正全面放棄與美國的夥伴關係－美元的主導地位依然穩固，盟邦仍高度依賴美國的軍事力量，美國也依舊是全球留學生的首選。但即便各國只是稍微保持點距離，也會削弱美國經濟與地緣政治實力的長年優勢。

荷蘭上週從美國與加拿大運回86噸黃金，直言此舉是為防範「極端的系統性風險」；法國已把全部在紐約的黃金運回，德國、義大利與西班牙國內也掀起新一波論戰，檢討是否繼續將黃金存於美國。

此外面對美債市場動盪，全球規模最大的挪威主權財富基金也宣布計劃減持美國公債。

除金融領域，歐洲國家也在尋找降低對美依賴的方法。在武器方面，路透社披露歐洲正尋求增加向在地供應商採購軍事裝備，以降低對美國軍武的依賴。

在科技方面，路透社也報導歐盟今夏提出計畫，希望降低對美國企業依賴，並起草雲端運算規範，限制亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）和微軟（Microsoft）競標涉及敏感資料的合約。

不光各國政府，全球民間社會也在重新審視與美國的關係。最新一輪的留學申請季，全美大學的國際學生申請量銳減10%，充分反映美國日益收緊的學生簽證政策，以及川普政府強硬移民立場造成的效應。

觀光方面，隨美國與傳統盟邦關係緊繃，2025年赴美外國旅客下跌5.5%，創下新冠疫情以來首度負成長。其中加拿大赴美旅客去年銳減25%，跌勢一路延續至今；自川普回鍋以來，德國赴美遊客人數也大跌25%，德國旅遊業協會坦言，政治因素是造成下滑的原因之一。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）近期一項調查，美國的國際地位在西方世界受到的衝擊尤其嚴重。在接受調查的10個國家裡，只有匈牙利和波蘭仍有過半受訪民眾認為美國是可靠的夥伴。

英國「金融時報」指出，過去西方常嘲諷金磚國家（BRICS）不過是一群烏合之眾、彼此缺乏共識且鮮有建樹的新興市場湊合體。然面對美國總統川普的關稅大棒、在伊朗掀起的戰火及他對國際合作體系的敵意，擁有10個成員的金磚集團在週末展現出難得的團結。

包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁及峰會東道主印度總理莫迪等金磚各國領袖，12日共同敲定一份長達45頁的聯合聲明，嚴詞抨擊保護主義與經濟制裁，並大聲疾呼波斯灣地區應實現和平。

這次峰會的與會者表示，習近平、莫迪與普丁在會場上笑容滿面、攜手的畫面，恰與西方目前的混亂形成強烈對比。當前川普單打獨鬥，而歐洲各國則深陷債務攀升與移民爭議等內政泥淖、無暇他顧。

亞洲集團（Asia Group）負責印度區的專家馬里克（Ashok Malik）說：「這次在印度的金磚峰會上所呈現者，正是各方對『川普主義』積累的不滿。這是金磚集團歷來政治立場最近趨一致的一次。某種層面來說，這是川普主義咎由自取。」

美國 黃金 地緣政治

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