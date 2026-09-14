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川普再開氣候政策倒車 擬廢燃煤燃氣電廠碳排標準

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

知情人士透露，美國環境保護署（EPA）很可能廢止針對燃煤與燃氣電廠的碳排標準。

彭博（Bloomberg News）披露，美國這項又一開環保倒車之舉，最快14日在休士頓舉行的20國集團（G20）能源部長會議場邊會談時宣布。

川普政府去年提議廢除前總統拜登任內所通過、著眼於限制電廠排放二氧化碳及其他空污的相關法規。

報導指出，美國環保署本週著手敲定初步細節並計劃提出一項獨立法規，擬廢除過去聯邦認定「發電廠溫室氣體尤其構成危害」的調查結論。

路透社報導，美國總統川普向來認為環境法規是不必要的障礙，只會阻礙工業發展與能源增產，這次的新舉措正是他全面鬆綁環保法規策略的關鍵一步。

之前拜登政府針對發電廠設立的碳排規範，著眼到2047年可削減10億公噸的溫室氣體排放，也是拜登政府因應氣候變遷的核心政績之一。

目前美國電業部門的碳排量，約占全國溫室氣體總排放的25%。

川普 碳排 拜登

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