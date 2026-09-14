聽新聞
0:00 / 0:00
美眾議員搭機突失動力！飛行員喊「要掉下去了」10秒後墜湖
NBC報導，美國威斯康辛州共和黨籍聯邦眾議員提法尼（Tom Tiffany）12日晚間搭乘小型飛機時，飛機在進場降落途中突然失去動力，被迫緊急迫降湖面。飛機落水後開始下沉，提法尼與飛行員自行游泳逃生，兩人均受到輕傷。
提法尼表示，事發時飛機正準備降落威斯康辛州沃索市中心機場（Wausau Downtown Airport），但在最後進場階段突然失去動力，飛行員隨即告訴他：「我們要掉下去了，把安全帶拉緊。」
提法尼13日在記者會上回憶，他立刻用力拉緊安全帶，「大概10秒後，我們就撞上水面」。飛機落水穩定後，他與飛行員先互相確認狀況，隨後游向附近沙洲，整個過程「沒有恐慌」。
NBC取得的緊急服務無線電通訊顯示，救援單位當時接獲「飛機墜落、兩人在水中」的通報，兩名生還者獲救時都意識清楚。提法尼與飛行員隨後被送往阿斯派勒斯沃索醫院（Aspirus Wausau Hospital）治療。
提法尼表示，自己右眼上方受傷並接受縫合，當晚便已出院，飛行員也在同一天出院。他感謝飛行員、沃索消防局及第一線救援人員迅速協助，並表示：「我們感謝上帝，兩人都沒有受到更嚴重的傷害。」
提法尼目前代表威斯康辛州第7國會選區，也是共和黨威斯康辛州州長候選人。他在記者會談及事故時一度情緒激動，但強調這起意外不會影響他的州長選戰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。