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美眾議員搭機突失動力！飛行員喊「要掉下去了」10秒後墜湖

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國威斯康辛州共和黨籍聯邦眾議員提法尼7月8日在威斯康辛出席活動發表談話。美聯社
美國威斯康辛州共和黨籍聯邦眾議員提法尼7月8日在威斯康辛出席活動發表談話。美聯社

NBC報導，美國威斯康辛州共和黨籍聯邦眾議員提法尼（Tom Tiffany）12日晚間搭乘小型飛機時，飛機在進場降落途中突然失去動力，被迫緊急迫降湖面。飛機落水後開始下沉，提法尼與飛行員自行游泳逃生，兩人均受到輕傷。

提法尼表示，事發時飛機正準備降落威斯康辛州沃索市中心機場（Wausau Downtown Airport），但在最後進場階段突然失去動力，飛行員隨即告訴他：「我們要掉下去了，把安全帶拉緊。」

提法尼13日在記者會上回憶，他立刻用力拉緊安全帶，「大概10秒後，我們就撞上水面」。飛機落水穩定後，他與飛行員先互相確認狀況，隨後游向附近沙洲，整個過程「沒有恐慌」。

NBC取得的緊急服務無線電通訊顯示，救援單位當時接獲「飛機墜落、兩人在水中」的通報，兩名生還者獲救時都意識清楚。提法尼與飛行員隨後被送往阿斯派勒斯沃索醫院（Aspirus Wausau Hospital）治療。

提法尼表示，自己右眼上方受傷並接受縫合，當晚便已出院，飛行員也在同一天出院。他感謝飛行員、沃索消防局及第一線救援人員迅速協助，並表示：「我們感謝上帝，兩人都沒有受到更嚴重的傷害。」

提法尼目前代表威斯康辛州第7國會選區，也是共和黨威斯康辛州州長候選人。他在記者會談及事故時一度情緒激動，但強調這起意外不會影響他的州長選戰。

眾議員 Tiffany 飛機

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