砲轟主張放慢AI發展人士 川普：誰贏得AI誰就贏

美國總統川普今天在愛爾蘭受訪時，將人工智慧（AI）的批評者比喻為「非常負面的勢力」，表示這些人渲染不會發生的情境，強調他希望確保美國繼續保持產業領先地位。

法新社報導，川普在愛爾蘭西部敦貝格（Doonbeg）告訴記者，「我認為你會看到很多負面勢力」、「他們提出的那些問題根本不該被搬上檯面，他們在討論一些根本不會發生的事情」。

路透社報導，被問到AI產業是否應該放慢腳步或加強監管時，川普在他的愛爾蘭高爾夫球場對記者表示：「我們在AI領域領先中國，我們是世界上最先進的國家。坦白說，我希望保持這樣的狀態，因為誰贏AI，誰就贏。」

他說：「我們可以設下防護措施。我們可以做這個、做那個。」

Anthropic研究員考克森（Jacob Coxon）日前決定辭職、退出這個產業。他指控過去任職的OpenAI和Anthropic在競逐具備自我提升能力的模型時，「正在拿我們的生命賭博」。

考克森在社群平台X上寫道：「打造AI的人真心相信，AI可能在這十年結束前殺死我們所有人。」

在外界對於「超級智慧」（superintelligence）電腦系統風險日益引以為憂之際，這促使Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）昨天敦促業界放緩AI快速發展的步調。

隨著呼籲加強監管的聲浪高漲，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）以及xAI創辦人馬斯克（ElonMusk）隨即表態贊同阿莫戴的評估。

阿特曼在昨天公開的專訪中也表示，出於安全考量，OpenAI今年不會公開上市。