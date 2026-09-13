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美大學學歷選民對川普支持劇降 共和黨期中選舉堪憂
美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，美國大學學歷選民對總統川普的支持度近幾週大幅下滑，恐加劇共和黨11月期中選舉為保住國會控制權所面臨的挑戰。
英國「經濟學人」（The Economist）與民意調查業者「輿觀」（YouGov）於8月21日至24日進行的民調顯示，川普在美國大學學歷選民中的支持度為34%，在8月28日至31日的調查中降至31%，在9月4日至8日民調又跌至30%。
在此期間，不支持川普的比例則從63%升至69%，川普在這群選民中的淨支持率差距，從負29個百分點擴大至負39個百分點。
「新聞週刊」指出，這項轉變在政治上意義重大，因為大學學歷選民已成為民主黨政治聯盟中日益重要的一部分。相較之下，川普2024年勝選更仰賴沒有大學學位的選民。
美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）分析經核實的選民資料發現，川普支持者約有2/3沒有大學學位。
對照之下，2024年代表民主黨問鼎白宮的前副總統賀錦麗（Kamala Harris）的支持者中，大學學歷選民占48%。
民調過去曾低估川普的支持度，川普在3次總統大選中的表現都優於選前民調預期。
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