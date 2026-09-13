「AI領域領先大陸」川普被問及AI安全誇海口：有些事根本不會發生

英國天空新聞報導，美國總統川普13日訪愛爾蘭第二天出席愛爾蘭高球公開賽，被問及人工智慧（AI）安全問題以及他是否支持更嚴格監管AI，川普回答：「我們在AI領域領先中國。我們是世界上最先進的國家。坦白說，我希望保持這種狀態，因為誰贏了AI，誰就贏了。」

川普說：「我們可以設立防護措施，可以做這做那。但我認為，有很多非常負面的勢力在炒作這個話題，他們不該提出這些，而且他們提出的一些事根本不會發生。」