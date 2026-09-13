聽新聞
0:00 / 0:00
「AI領域領先大陸」川普被問及AI安全誇海口：有些事根本不會發生
英國天空新聞報導，美國總統川普13日訪愛爾蘭第二天出席愛爾蘭高球公開賽，被問及人工智慧（AI）安全問題以及他是否支持更嚴格監管AI，川普回答：「我們在AI領域領先中國。我們是世界上最先進的國家。坦白說，我希望保持這種狀態，因為誰贏了AI，誰就贏了。」
川普說：「我們可以設立防護措施，可以做這做那。但我認為，有很多非常負面的勢力在炒作這個話題，他們不該提出這些，而且他們提出的一些事根本不會發生。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。