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共和黨大會 部分支持者質疑川普期中選舉策略

中央社／ 達拉斯11日綜合外電報導

美國總統川普本週利用共和黨史上首次期中選舉大會，向選民提出一項冒險的訴求：把11月期中選舉視為對他本人的公投。但部分忠誠支持者質疑川普的期中選舉策略。

路透社報導，川普在為期2天的達拉斯共和黨大會期間，呼籲選民「假裝我也在選票上」。這場聚會開啟共和黨希望以川普為核心的競選活動，旨在凝聚黨內基本盤，並重現2016年和2024年大選助他取得勝利的投票熱潮。

然而，路透社訪問聚集在達拉斯的共和黨人士後發現，他們對川普的策略感到不安。即使是強力支持川普的與會者中也有人質疑，在選民對通膨與伊朗戰爭感到憂心之際，川普是否是競爭激烈選區中最有力的政黨代言人。

路透社訪問15名共和黨人士，他們是該黨最積極參與政治活動的支持者、捐款人及活動人士。其中5人質疑，川普能否有效爭取共和黨維持國會多數所需的獨立選民。

來自華盛頓州的共和黨捐款人赫里塔吉（LenHeritage）表示：「他（川普）確實在激勵基本盤，我認為舉辦這場大會是個好主意，但我不太確定這套說法是否能對所有人奏效。」

川普在共和黨大會兩晚的演說中，很少談及選民最關切的高昂生活成本問題，這個議題已使川普的支持率跌至歷史低點，美國人對他的經濟領導能力日益不滿。

川普承諾，只要共和黨維持國會控制權，每名成年美國人都能獲得5000美元的「川普紅利」，但他未說明這筆錢將如何籌措。

共和黨 川普 期中選舉

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