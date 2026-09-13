影／詭異對話曝！Meta AI問「後座兒童是誰」 下秒竟搜出幼女體重母崩潰

美國猶他州一名母親日前在上傳生活影片後，社群平台上的Meta AI竟自動彈出視窗，主動向她詢問「後座的兒童乘客是誰」，甚至在她順著提示點擊後，AI不僅挖出女兒們的姓名、出生體重與常去景點，還搜出她聲稱多年前已刪除的私密照，甚至開始精確定位她的住址，宛如變態狗仔般窺探全家隱私，讓她驚覺「大事不妙」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起令人不寒而慄的事件發生在猶他州女子卡莉·羅賓斯（Kalie Robins）身上。她日前分享了一段與女兒在車內合唱的日常短片，沒想到影片轉發至Facebook後，系統附帶的Meta AI卻突然拋出「誰是後座兒童乘客？」的詭異提問。羅賓斯在Instagram影片中質疑：「到底為什麼演算法會主動建議使用者去探討一個未成年人的身分？」

更令人毛骨悚然的是，當羅賓斯好奇點擊該提示後，Meta AI竟開始像身家調查般，自動整合她與親友多年來發布的各類舊貼文。AI不僅精確列出她兩個女兒的姓名、出生日期、出生體重以及喜愛的書籍與沙灘，甚至根據年齡推算她們就讀的年級。羅賓斯震驚表示，系統甚至挖出了一張她多年前早已從個人頁面上手動刪除的舊照片，讓她驚呼根本不知道AI如何翻出這些「數位亡靈」。

隱私風暴並未就此止步，Meta AI隨後甚至向羅賓斯建議詢問：「卡莉·羅賓斯住在哪裡？」當她再次點選，螢幕上竟直接顯示「正在確定位置」的提示訊息，嘗試將她過去與現在的打卡紀錄拼湊出精確的居住地址。羅賓斯坦言，自己只是上傳了一段單純的唱歌影片，從未授權Facebook建立全家人的個人檔案，看到AI一步步肉搜出親友細節，讓她感到一陣強烈的恐懼與噁心。

針對這起爭議事件，Meta官方在接受科技媒體《Futurism》採訪時坦言「犯了錯誤」。官方解釋，該AI功能的初衷是協助用戶取得貼文相關資訊，生成的回應皆基於公開或用戶已掌握的內容，但承認系統不應該向使用者主動提出此類涉及未成年人與個人隱私的問題，目前已針對該漏洞進行修正。