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川普訪愛爾蘭第二天聚焦高爾夫 兼顧家族事業

中央社／ 愛爾蘭敦貝格13日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普今天將把注意力轉向高爾夫球及推廣家族事業，他為期2天的愛爾蘭行程也將告一段落。這趟訪問已因川普即興發表外交談話而屢掀波瀾。

法新社報導，川普昨天在都柏林會晤愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）時，突然表示自己「樂見愛爾蘭統一」，令東道主愛爾蘭及盟友英國感到措手不及。

他昨天表示，愛爾蘭共和國與北愛爾蘭分隔逾1世紀後，「終究將會」重新統一，既然如此，「不如現在就發生」。這番言論引發北愛親英派與英國本土部分政壇人士的反彈。

川普發表上述言論後數小時，他便抵達愛爾蘭西部的敦貝格（Doonbeg）。川普集團（Trump Organization）在當地擁有的川普國際高爾夫球場（Trump International Golf Links）目前正舉辦愛爾蘭公開賽（Irish Open）。

川普預計今天到場觀戰，這也是他此次訪愛的主要目的，之後他將於稍晚啟程返回華府。

川普的2名兒子小唐納（Donald Trump Jr.）與艾瑞克（Eric Trump）也陪同他訪問愛爾蘭。自80歲的川普去年重返白宮後，兩人一直負責打理家族事業。

以房地產事業起家的川普昨天告訴馬丁，敦貝格的高爾夫球場是「全世界最棒的球場之一」。他還大讚愛爾蘭高爾夫球員勞瑞（Shane Lowry）以及北愛衛冕冠軍麥克羅伊（Rory McIlroy）。羅瑞目前在愛爾蘭公開賽表現亮眼，而麥克羅伊曾與川普一起打小白球。

預計本週末將有約4萬名球迷前往觀賽，6度贏得高爾夫四大錦標賽冠軍、目前世界排名第2的麥克羅伊是最大焦點。

川普出席賽事，也讓愛爾蘭的維安工作更加複雜，據報這項維安行動斥資2000萬歐元。川普今天也可能親自為比賽冠軍頒發獎盃。

川普 愛爾蘭 高爾夫

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