悼911廿五周年 川普：那天我們都是紐約客

美國十一日紀念二○○一年九一一恐攻事件廿五周年，悼念近三千名罹難者，回首當年遭凱達組織恐怖分子劫持的四架民航機，分別撞向紐約市曼哈頓世貿中心雙子星大樓、華府近郊維吉尼亞州五角大廈與賓州一處田野。

美國總統川普偕第一夫人梅蘭妮亞出席在五角大廈舉行的悼念罹難者儀式。他說，這起事件後的廿五年，「我們展現美國精神中，堅韌、戰勝困難而且最終獲勝的力量，比仇恨更強大」。他強調，美國對這起事件會永誌不忘，「那天，我們都是紐約客」。

川普不忘提及自二月底開打以來仍懸而未決的美伊戰爭。他指稱，「我們向正努力確保全球頭號恐怖主義資助國：伊朗絕不會擁核的美國現役軍人致敬」。

而在世貿中心雙子星大樓遺址舉行的紀念儀式，罹難者家屬和美國副總統范斯及兩黨四位前總統：布希、柯林頓、歐巴馬與拜登出席。儀式自十一日上午八時四十六分起，全場默哀紀念美國航空公司十一號航班撞上該大樓北塔的瞬間；緊接著罹難者家屬以長達四小時逐一宣讀近三千名罹難者的姓名。

這是美國史上本土傷亡最慘重的事件，徹底改變美國政、學界的外交政策及其思維、美國國內政治及民眾對國土安全等國安的態度，也對好幾個世代的美國人帶來深遠影響。

美國中情局（ＣＩＡ）十一日也解密並公布一百多頁曾上呈柯林頓及布希的「總統每日簡報」，內容涉及事發前凱達組織及其首腦賓拉丹對美國構成的潛在威脅。這也顯示，時任總統當年都看過相關情資，卻未採取有效行動。

英國軍情五處（ＭＩ５）處長麥卡勒姆十一日在英國「獨立報」撰文提到，「令人不安的事實是，下次戰略震撼恐已在我們意想不到的地方悄然成形；而且絕不會和上次相似，這可能是最重要的一課」。