快訊

民主剛果伊波拉疫情破7000例確診 近3400人喪命

女子失蹤太久…北市警一天內陽明山找白骨逮凶嫌 士檢聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

川普是統派！ 他說希望看到愛爾蘭統一

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普訪問愛爾蘭，12日與愛爾蘭總理馬丁（右）會晤。 歐新社
美國總統川普訪問愛爾蘭，12日與愛爾蘭總理馬丁（右）會晤。 歐新社

美國總統川普訪問愛爾蘭，在都柏林與愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）會面時，說他希望看到愛爾蘭「統一」。愛爾蘭島的北部為北愛爾蘭，屬於英國一個地區；南部則是愛爾蘭共和國。

英國首相柏南最近才講過，統一問題不在討論範圍，川普偏偏談論統一的話題。川普和馬丁見面後，將到愛爾蘭西部打高爾夫球。

彭博新聞指出，儘管北愛爾蘭對愛爾蘭統一的支持正在增加，但近期民調顯示，目前仍沒有明確的多數支持統一。在愛爾蘭共和國，統一則是許多人的長期願景，但愛爾蘭政府強調，需要優先推動南北兩地之間的合作。

川普是在記者提問時回答：「我不想造成任何問題，但我要告訴你，我希望看到它（愛爾蘭）統一。我在兩邊都有朋友。」他接著又說：「如果真的發生，對每個人都是個了不起的成就。」

稍後川普參加愛爾蘭美國大使館的一場活動，致詞時顯然已經知道他的統一言論可能引起爭議。他解釋會那麼說，是因記者提問，而記者這種問題就是要「逼人打出滿貫全壘打」。他認為，這類問題，「不管你怎麼回答，回答得多適當，總是沒有好的回答」。

北愛境內因主張脫離英國達成南北統一人士與親英國勢力的爭鬥，曾歷經30年的動亂期，1998年簽訂《耶穌受難日協議》（Good Friday Agreement）後，才結束暴力衝突。美國當時是促成和平協議的重要推手。

川普 愛爾蘭 統一

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普訪愛爾蘭會晤領導人 將赴自家球場觀賞高球賽

沙烏地輸油管線遇襲 川普：伊朗可能是幕後黑手

川普再談每人發5000美元！稱無需國會批准 選後才發原因曝光

川普不後悔對伊開戰 稱選舉完就結束戰爭

相關新聞

川普要求美國家歷史博物館立華盛頓巨像 舉辦紀念展

美國總統川普今天要求美國國家歷史博物館營運機關史密森尼學會在館內豎立1座高約9公尺的美國開國元勛暨首位總統喬治華盛頓的「...

川普是統派！ 他說希望看到愛爾蘭統一

美國總統川普訪問愛爾蘭，在都柏林與愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）會面時，說他希望看到愛爾蘭「統一」。愛爾蘭島的北部為北愛爾蘭，屬於英國一個地區；南部則是愛爾蘭共和國。

9/11恐襲25周年／首批抵世貿消防隊 仍有1人在職「我會一直待下去」

2001年9/11事件爆發時，紐約市消防員阿爾加諾(Sal Argano)原應在曼哈頓與世貿中心僅一街之隔的第10分隊值班，但當天被借調到布魯克林的消防站。他趕到市中心時發現曼哈頓分局嚴重受損，後來更得知他的六名隊友已經遇難。現年65歲的阿爾加諾說要是當時也在那值班，很可能早就沒命了，這件事一直縈繞他心頭，而他現在仍堅守曼哈頓分隊，也是當時派往搶救的消防員中僅剩在職的資深前輩。

9/11事件／遺孀當面質問3位前總統：美從未向沙國討公道

9/11事件遇難者湯姆·史特拉達(Tom Strada)的遺孀泰芮(Terry Strada)在11日的9/11恐攻25周年紀念儀式上，措辭強烈的痛批沙烏地阿拉伯，震驚了在場所有人。製造美國歷史上最黑暗一天的19人當中，有15人來自沙烏地阿拉伯。

9/11恐襲25周年／當年保家衛國赴沙場 30多人如今成為國會議員

民主黨科羅拉多州聯邦眾議員柯羅(Jason Crow)與共和黨蒙大拿州聯邦眾議員唐寧(Troy Downing)雖然政治立場不同，但9/11恐怖攻擊事件發生後的幾周裡，都有志一同都選擇從軍。華盛頓郵報報導，柯羅那時候感到非常憤怒，非常想要反擊，唐寧則覺得受到侵犯，希望自己成為國家軍事回應行動裡的尖兵。

9/11事件／英情報首長：下一個911恐在尚未看到地方成形

英國情報機關軍情五處(MI5)處長在9/11恐攻事件25周年的時刻投下震撼彈，警告類似攻擊事件可能已在「我們尚未看到的地方」成形，各國安全機構必須做好準備，以應對當前和未來的挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。