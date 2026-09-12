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川普要求美國家歷史博物館立華盛頓巨像 舉辦紀念展

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
川普要求在美國國家歷史博物館豎立喬治華盛頓的巨像。路透社
川普要求在美國國家歷史博物館豎立喬治華盛頓的巨像。路透社

美國總統川普今天要求美國國家歷史博物館營運機關史密森尼學會在館內豎立1座高約9公尺的美國開國元勛暨首位總統喬治華盛頓的「巨大雕像」，並設立展覽，以表彰其歷史貢獻。

法新社報導，川普（Donald Trump）曾對位於華府且備受重視的美國國家歷史博物館（National Museumof American History）在呈現美國歷史與價值觀方面提出批評，並曾指責史密森尼學會（SmithsonianInstitution）試圖在種族及性別議題上改寫美國歷史。

史密森尼學會是美國聯邦政府於1846年創設，負責營運21座國家博物館和藝廊，其地位特殊、不屬於任何行政部門。但川普的白宮曾發布162頁報告，指這個學會的領導階層在教育內容及活動中「不斷詆毀與排擠白人、男性、基督徒和美國人」。

川普除了要求在美國國家歷史博物館豎立喬治華盛頓（George Washington）的巨像，並舉辦1場為期5年展覽來推崇他的「一生與歷史遺產」，展期至2032年2月22日，即華盛頓誕辰300週年紀念日。

除此之外，川普希望今年8月在華府舉行的印第賽車（IndyCar）自由250大獎賽（Freedom 250 GrandPrix）會場豎立的1座高約3公尺華盛頓雕像，能在美國國家歷史博物館的國旗大廳（Flag Hall）擺放展示。

川普在他的社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，華盛頓「絕對是美國最偉大的英雄。沒有他，就不會有我們的國家和我們的自由」。

川普 華盛頓 博物館

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