影／15歲少年白令海翻船奇蹟生還！緊抓小艇撐2天 哥哥表兄弟罹難

美國阿拉斯加冰冷的白令海上，一名15歲男孩與哥哥、表兄弟出海捕魚時，小艇意外翻覆，哥哥和表兄弟先後落海，他則在翻覆的小艇上撐了約2天後獲救。

美聯社報導，這名男孩經親屬指認為15歲的阿格南加（Derek Parker Aghnaanga），7日在距俄羅斯比距美國本土更近的聖勞倫斯島（St. Lawrence Island）附近，被漁船「西北探索者號」（The Northwest Explorer）救起，哥哥和表兄弟的遺體也被尋獲。

美國海岸防衛隊表示，阿格南加一行4日從聖勞倫斯島沙文加村（Savoonga）出發，原訂6日一早返回。阿格南加的阿姨沃克（Collen Walker）說，小艇5日晚間在外海翻覆。家屬6日晚間通報3人失蹤後，海岸防衛隊7日上午出動飛機和直升機搜尋，空勤人員發現阿格南加後先投下救生筏和補給物資，再聯絡漁船前往救援。

救援影片顯示，阿格南加穿著亮黃色外套，跪在翻覆的小艇上。船員向他拋出繩索，把小艇拉近後將他拉進救援吊籃。海岸防衛隊表示，他登船時已出現失溫症狀。

西北探索者號船長懷特（Adam White）表示，阿格南加在約攝氏10度的海水中熬過黑夜，一直緊抓著小艇，「這孩子真的很堅強」。獲救時他牙齒不停打顫，仍告訴救援人員哥哥還在小艇底下；表兄弟也曾抓著小艇一段時間，但在他獲救前一晚滑落海中，沒能撐到救援抵達。船員隨後用毛毯和熱敷包替他保暖。

沃克說，阿格南加的母親7日收聽救援的無線電通訊，其他家人則圍在開著擴音的電話旁。當船長宣布「我們找到一個孩子，他還活著，他還活著」時，全家人哭著高興跳起來，隨即追問：「其他人在哪裡？」

沃克表示，阿格南加經常和35歲的哥哥庫洛維伊（Sidney Kulowiyi）一起捕魚。兄弟倆年幼時父親過世後，他一直把哥哥視為父親般的人物。她形容身為商業漁船船長的庫洛維伊謙和又有愛心，是「村裡人的依靠」，但不願公布罹難表兄弟的姓名，只說他也是沙文加村居民。