快訊

人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

快設鬧鐘！ 9月14日開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店只要10元

監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會前川普對陸廠鬆口：可以赴美造車 但陸製車別想進來

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普說：「如果中國想進來，在這裡設廠生產汽車，我可以接受。」路透
川普說：「如果中國想進來，在這裡設廠生產汽車，我可以接受。」路透

美國總統川普表示，如果中國大陸汽車製造商願意在美國設廠生產電動車，並雇用美國勞工，他或許會答應開放，但仍將維持實質禁止大陸製汽車進口美國的政策。

川普接受福斯新聞訪問時，否認可能允許大陸車進口美國。他談到大陸國家主席習近平時說：「我們不讓他的汽車進入美國，從來都不允許。」若不如此，美國汽車市場將被大陸車「淹沒」。

川普說：「如果中國想進來，在這裡設廠生產汽車，我可以接受，日本也是這麼做，但他們必須雇用我們的人。最重要的是，他們要雇用美國人、用美國人。」

他說：「我不希望看到他們跑到墨西哥，用低成本生產，再把汽車運過邊境。這種事不會發生。」

比亞迪和吉利汽車等陸廠生產價格低廉、科技配備豐富的電動車，正在全球迅速擴大市占率。大陸車也已進入加拿大和墨西哥，使美國汽車業高層更加擔心，陸廠可能很快把目標轉向美國市場。

目前陸車在高額關稅下，實際上幾乎無法進入美國市場。美國商務部也以國家安全為由，禁止使用中國等敵對國家相關連網汽車系統的車輛進入美國市場。

川習會預定數周後在華府舉行，他先前也曾表達類似立場。今年1月，川普在美國汽車工業重鎮底特律的經濟俱樂部演說時表示，可以考慮讓陸廠赴美生產汽車，並說「讓中國進來」。

彭博引述知情人士報導，福特執行長法利（Jim Farley）和川普政府官員今年也曾初步討論，是否可能建立一套機制，讓陸廠赴美生產，同時為美國本土車廠提供一定程度的保障。不過，當時並未做成任何決定。

代表密西根州的民主黨聯邦參議員史羅金（Elissa Slotkin）本周警告，不應讓陸車進入美國市場。

史洛金說：「我們聽到傳言，川普正準備允許中國汽車在美國銷售，納入他正籌劃的更大協議。」她警告，這將是「戰略錯誤」，不僅可能對美國汽車業造成無法挽回的影響，也會傷害美國整體製造能力並危及就業。

川普則向福斯新聞表示，所謂他將允許陸車進口美國的說法「完全是假消息」，並稱自己是「唯一阻止他們的人」。

川習會 川普 赴美

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美促福特切斷與中企合作 遭嗆：企圖博眼球的錯誤之舉

比照川普帶CEO團訪中！港媒：習近平擬帶科技巨頭訪美

范斯登台成焦點 共和黨思考川普接班人選

​川普憂 美AI競賽若未贏中國 處境將很不利​

相關新聞

911前早有警告！CIA新解密情報 柯林頓與布希都看到卻未行動

美國中央情報局（CIA）解密並公布100多頁曾提供給柯林頓與布希兩位總統的總統每日簡報，內容涉及911恐攻前基地組織與賓拉丹構成的威脅，首次讓美國民眾看到令人不寒而慄的一幕：兩位總統當年都曾看到相關情報，卻未採取行動。

轉彎！川普昔日痛批伊戰 911事件25周年致詞連結布希反恐戰爭

美國總統川普11日在五角大廈出席911恐攻事件25周年紀念典禮並致詞，把美伊戰爭與小布希政府的「反恐戰爭」連結起來，立場逐漸靠近他長期批評的政策，反映美伊戰爭持續6個月後，他對戰爭的態度明顯轉變。

川習會前川普對陸廠鬆口：可以赴美造車 但陸製車別想進來

美國總統川普表示，如果中國大陸汽車製造商願意在美國設廠生產電動車，並雇用美國勞工，他或許會答應開放，但仍將維持實質禁止大陸製汽車進口美國的政策。

川普出席911恐攻紀念儀式：那天我們都是紐約客

適逢911恐攻事件25週年，美國總統川普今天在五角大廈舉行的紀念儀式上表示，美國永遠不會忘記2001年911恐攻，「那天...

川普不後悔對伊開戰 稱選舉完就結束戰爭

美國總統川普10日表示，儘管與伊朗的戰事可能衝擊11月期中選舉、成為共和黨政治壓力，他仍不後悔下令對伊朗開戰，更宣稱這場戰爭將在期中選舉結束後立即落幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。