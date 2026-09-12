川習會前川普對陸廠鬆口：可以赴美造車 但陸製車別想進來

美國總統川普表示，如果中國大陸汽車製造商願意在美國設廠生產電動車，並雇用美國勞工，他或許會答應開放，但仍將維持實質禁止大陸製汽車進口美國的政策。

川普接受福斯新聞訪問時，否認可能允許大陸車進口美國。他談到大陸國家主席習近平時說：「我們不讓他的汽車進入美國，從來都不允許。」若不如此，美國汽車市場將被大陸車「淹沒」。

川普說：「如果中國想進來，在這裡設廠生產汽車，我可以接受，日本也是這麼做，但他們必須雇用我們的人。最重要的是，他們要雇用美國人、用美國人。」

他說：「我不希望看到他們跑到墨西哥，用低成本生產，再把汽車運過邊境。這種事不會發生。」

比亞迪和吉利汽車等陸廠生產價格低廉、科技配備豐富的電動車，正在全球迅速擴大市占率。大陸車也已進入加拿大和墨西哥，使美國汽車業高層更加擔心，陸廠可能很快把目標轉向美國市場。

目前陸車在高額關稅下，實際上幾乎無法進入美國市場。美國商務部也以國家安全為由，禁止使用中國等敵對國家相關連網汽車系統的車輛進入美國市場。

川習會預定數周後在華府舉行，他先前也曾表達類似立場。今年1月，川普在美國汽車工業重鎮底特律的經濟俱樂部演說時表示，可以考慮讓陸廠赴美生產汽車，並說「讓中國進來」。

彭博引述知情人士報導，福特執行長法利（Jim Farley）和川普政府官員今年也曾初步討論，是否可能建立一套機制，讓陸廠赴美生產，同時為美國本土車廠提供一定程度的保障。不過，當時並未做成任何決定。

代表密西根州的民主黨聯邦參議員史羅金（Elissa Slotkin）本周警告，不應讓陸車進入美國市場。

史洛金說：「我們聽到傳言，川普正準備允許中國汽車在美國銷售，納入他正籌劃的更大協議。」她警告，這將是「戰略錯誤」，不僅可能對美國汽車業造成無法挽回的影響，也會傷害美國整體製造能力並危及就業。

川普則向福斯新聞表示，所謂他將允許陸車進口美國的說法「完全是假消息」，並稱自己是「唯一阻止他們的人」。