快訊

「拜金女」門檻再降？點鹹酥雞235元被嫌太多…友1句話她氣到自己買單

MLB／釀酒人20：0打爆紅人還戲弄對手 外野手菜鳥美技連裁判都騙了

道歉捐薪仍被罵翻！清大教授周卓煇「這原因」力挺高為元

聽新聞
0:00 / 0:00

911前早有警告！CIA新解密情報 柯林頓與布希都看到卻未行動

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
紀念911恐攻事件的「光之致敬」從紐約曼哈頓下城天際線射向夜空。法新社
紀念911恐攻事件的「光之致敬」從紐約曼哈頓下城天際線射向夜空。法新社

美國中央情報局（CIA）解密並公布100多頁曾提供給柯林頓與布希兩位總統的總統每日簡報，內容涉及911恐攻前基地組織與賓拉丹構成的威脅，首次讓美國民眾看到令人不寒而慄的一幕：兩位總統當年都曾看到相關情報，卻未採取行動。

CNN報導，文件顯示，多年來警告接連不斷，指出賓拉丹曾考慮攻擊美國境內或海外美國設施。零碎情報還提到，他曾想攻擊華盛頓一座購物中心、取得核彈材料、發動化學武器攻擊或綁架一名美國人。

其中一項如今看來格外驚心的警告，就放在1998年9月10日送交柯林頓的一份總統情報簡報最底部，指出一個與基地組織領袖賓拉丹有關的團體「可能駕駛一架裝滿爆裂物的飛機撞向一座美國城市」。

最終，沒有爆裂物，只有4架飛機。其中2架撞向紐約市世界貿易中心，1架撞向五角大廈，另1架原本預定飛往國會大廈，但因乘客英勇反抗，最終墜毀在賓州一處田野。

2001年8月6日，CIA在911恐攻前發出最後一次警告，標題是：「賓拉丹決心在美國境內發動攻擊。」報告指出，基地組織成員「多年來」一直居住或進出美國，該組織「顯然維持著一套可能協助發動攻擊的支援架構」。聯邦調查局（FBI）當時掌握的情報也顯示，美國境內出現「與準備劫機或其他類型攻擊相符的可疑活動模式」，包括近期監視紐約聯邦政府建築。

當時美國境內另有70項「與賓拉丹有關」的全面調查，但報告也承認，「我們一直無法證實部分較為聳動的威脅情報」，包括1998年一項「稱賓拉丹想要劫持一架美國飛機」的情報。

這批文件未根本改變情報史學者對美國政府事前掌握情況及預警失敗原因的既有看法。美國911事件調查委員會2004年報告指出，情報界雖曾向連續兩屆白宮警告基地組織構成威脅，卻未能充分預判或傳達威脅的規模與急迫性，各自為政的情報體系也讓不同機構的分析人員無法有效整合線索。

這次公布的最後一份文件日期為2001年9月12日凌晨4時，引述一名「以坎達哈為據點的阿拉伯人」表示，911恐攻經過2年規劃，也是「怒火的開端」。

柯林頓 情報 核彈 恐攻 華盛頓 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普出席911恐攻紀念儀式：那天我們都是紐約客

9/11恐襲25周年／逾千名罹難者身分未明 3個問題仍沒答案

9/11恐襲25周年／當年布希聞訊震驚表情被拍下 喊話：我們不能失去靈魂

轉彎！川普昔日痛批伊戰 911事件25周年致詞連結布希反恐戰爭

相關新聞

911前早有警告！CIA新解密情報 柯林頓與布希都看到卻未行動

美國中央情報局（CIA）解密並公布100多頁曾提供給柯林頓與布希兩位總統的總統每日簡報，內容涉及911恐攻前基地組織與賓拉丹構成的威脅，首次讓美國民眾看到令人不寒而慄的一幕：兩位總統當年都曾看到相關情報，卻未採取行動。

轉彎！川普昔日痛批伊戰 911事件25周年致詞連結布希反恐戰爭

美國總統川普11日在五角大廈出席911恐攻事件25周年紀念典禮並致詞，把美伊戰爭與小布希政府的「反恐戰爭」連結起來，立場逐漸靠近他長期批評的政策，反映美伊戰爭持續6個月後，他對戰爭的態度明顯轉變。

川普出席911恐攻紀念儀式：那天我們都是紐約客

適逢911恐攻事件25週年，美國總統川普今天在五角大廈舉行的紀念儀式上表示，美國永遠不會忘記2001年911恐攻，「那天...

川普不後悔對伊開戰 稱選舉完就結束戰爭

美國總統川普10日表示，儘管與伊朗的戰事可能衝擊11月期中選舉、成為共和黨政治壓力，他仍不後悔下令對伊朗開戰，更宣稱這場戰爭將在期中選舉結束後立即落幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。