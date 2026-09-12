轉彎！川普昔日痛批伊戰 911事件25周年致詞連結布希反恐戰爭

美國總統川普11日在五角大廈出席911恐攻事件25周年紀念典禮並致詞，把美伊戰爭與小布希政府的「反恐戰爭」連結起來，立場逐漸靠近他長期批評的政策，反映美伊戰爭持續6個月後，他對戰爭的態度明顯轉變。

華盛頓郵報報導，川普2016年首次競選總統時，在共和黨參選人中以批評小布希而顯得突出，並稱伊拉克戰爭是美國總統史上「最糟糕的決定」。但在911事件25周年當天長達18分鐘的致詞中，川普讚揚美國在恐攻後團結一致，同時把自己的伊朗政策與小布希（George W. Bush）政府的「反恐戰爭」連結起來。

川普表示：「今天，我們再次立下25年前首次以他們之名許下的神聖誓言：我們永遠、永遠不會忘記。這就是為什麼我們今天仍在戰鬥，我們別無選擇。在911這樣的日子裡，我們會看見一個國家真正的本質。如今我們也正在看清自己是什麼樣的國家，我們必須強大，也必須保持明智。」

柯林頓、布希、歐巴馬與拜登等4名前任總統當天都在紐約世貿遺址紀念911事件，川普則在五角大廈發表談話。他說：「25年來，我們最優秀、最勇敢的人一直守護美國安全。今天，我們向每一名曾在反恐戰爭中服役的美國軍人致敬。」

川普除了談到恐攻悲劇及美國人此後做出的犧牲，也一再提到自己2月決定攻擊伊朗，並表示：「我們向目前仍在執行任務的軍人致敬，他們正確保全球頭號恐怖主義支持者、伊朗伊斯蘭共和國永遠、永遠不會擁有核武。」他並稱：「我們已經多次受到考驗。今天再次面臨考驗，而我們正輕鬆通過這場考驗。」

川普也回憶911事件當天，向五角大廈與紐約的罹難者，以及聯合航空93號班機上為阻止另一次恐攻而犧牲的乘客致敬。他說：「美國人擁有一種能超越世間任何力量的善良與精神，而我們現在所做的，正是在展現這種力量，而且做得比以往任何人都更好。」

華郵指出，川普目前的立場比過去任何時候都更接近小布希與歐巴馬任內的政策。歐巴馬同樣曾是戰爭批評者，任內大幅縮減美國在伊拉克的駐軍，卻繼續在阿富汗作戰。

小布希任內讓美國投入阿富汗與伊拉克戰爭，耗費數兆美元，奪走數千名美國人及更多阿富汗人與伊拉克人的生命，也讓許多美國人對協助他國重建、試圖改造遙遠國家的社會感到厭倦。川普的政治崛起部分源於批評伊拉克戰爭，如今卻以三軍統帥身分為另一場中東戰爭辯護，也凸顯他的外交與軍事立場已明顯轉變。