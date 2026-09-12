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川普出席911恐攻紀念儀式：那天我們都是紐約客

中央社／ 華盛頓11日專電

適逢911恐攻事件25週年，美國總統川普今天在五角大廈舉行的紀念儀式上表示，美國永遠不會忘記2001年911恐攻，「那天我們都是紐約客」。川普也不忘提及伊朗，並向那些正在努力確保德黑蘭絕不會擁有核武的美軍現役人員致敬。

蓋達組織（al Qaeda）成員2001年9月11日劫持4架民航客機，衝撞紐約世貿雙塔和五角大廈等地，奪走近3000條人命。

川普（Donald Trump）和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天前往五角大廈致意，未參加紐約的911紀念活動。

川普致詞表示，在911恐攻事件發生後，「我們看到了我們國家真正的精神，那天我們都是紐約客」。

他還提及部分罹難者的故事並說，「今天，我們再次立下25年前首次以他們之名宣誓的神聖誓言。我們永遠、永遠不會忘記。這就是我們今天戰鬥的原因」。

他強調：「我們別無選擇。只有勝利。我們奮力戰鬥。我們為勝利而戰。」

911事件開啟了美國在阿富汗和中東多國歷時多年的反恐戰爭，直到美軍於2021年夏天撤離阿富汗。

川普表示：「今天，我們向每一位曾參與反恐戰爭的美國軍人致敬。」

同時，他也不忘提及伊朗。「我們向目前正在努力確保全球頭號恐怖主義資助國—伊朗伊斯蘭共和國—絕不會擁有核武的現役軍人致敬」。

美聯社報導，美國副總統范斯（JD Vance）今天和幾位前美國總統一同出席在紐約舉行的紀念活動；其他政府官員則出席在賓州姍克斯維爾（Shanksville）舉行的儀式。

911事發當天，在乘客反抗下墜毀在姍克斯維爾的第4架遭劫客機，據信是要飛往美國國會大廈或白宮。

恐攻 川普 紐約

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