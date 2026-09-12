聽新聞
0:00 / 0:00
川普不後悔對伊開戰 稱選舉完就結束戰爭
美國總統川普10日表示，儘管與伊朗的戰事可能衝擊11月期中選舉、成為共和黨政治壓力，他仍不後悔下令對伊朗開戰，更宣稱這場戰爭將在期中選舉結束後立即落幕。
川普接受福斯新聞頻道主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）訪問時，被問到是否因戰爭可能對選舉造成影響而後悔開戰。他說：「我不相信『後悔』這個詞。但你總是可以稍微質疑自己。」
川普表示：「如果讓我重新來過一次，我還是會完全按照當時的方式行動。」
川普也駁斥部分支持者因戰爭感到不滿或士氣低落的說法。他說：「我不認為他們士氣低落。我認為他們非常自豪，因為我沒有讓伊朗擁有核武器。」
川普再次表示，他認為這場戰爭將在期中選舉結束後立即落幕。他說：「選舉一結束，戰爭就會結束。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。