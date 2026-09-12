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川普不後悔對伊開戰 稱選舉完就結束戰爭

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普10日表示，儘管與伊朗的戰事可能衝擊11月期中選舉、成為共和黨政治壓力，他仍不後悔下令對伊朗開戰，更宣稱這場戰爭將在期中選舉結束後立即落幕。

川普接受福斯新聞頻道主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）訪問時，被問到是否因戰爭可能對選舉造成影響而後悔開戰。他說：「我不相信『後悔』這個詞。但你總是可以稍微質疑自己。」

川普表示：「如果讓我重新來過一次，我還是會完全按照當時的方式行動。」

川普也駁斥部分支持者因戰爭感到不滿或士氣低落的說法。他說：「我不認為他們士氣低落。我認為他們非常自豪，因為我沒有讓伊朗擁有核武器。」

川普再次表示，他認為這場戰爭將在期中選舉結束後立即落幕。他說：「選舉一結束，戰爭就會結束。」

川普 戰爭 伊朗

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