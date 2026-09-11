文憑無用？不必念大學也能年收破300萬元 美青年高薪秘訣大揭密

幾個世代以來，大學教育一直被視為通往高薪職涯最穩妥的途徑之一。然而，近來在網路論壇Reddit的一場討論顯示，不少美國勞工從未拿過大學文憑，收入卻能達到六位數。

有人在Reddit的r/Salary版上詢問，沒有大學學位、年薪卻超過10萬美元（新台幣316萬元）的人，究竟從事什麼職業。回答五花八門，從水管工、發電廠操作員，到業務員、卡車司機，甚至還有寵物美容師。

一名34歲、自高中輟學的男子說，自己去年擔任石油運輸卡車司機，賺進15.7萬美元。不過，這份收入伴隨著相當長的工時，他通常每周工作六天，每周工時介於65–70小時。

一名外勤維修技師年收入14萬–15萬美元，代價是每年出差超過250天。他寫道：「我太太和兩隻狗都在家，如果我有小孩，情況一定會更艱難。即使如此，這種生活還是很糟，我早就想找一份不用這麼常出差的工作了。」

還有人在一般人未必會聯想到「六位數年薪」的職業中，賺到相當高的收入。

自行開業的寵物美容師表示，年收入介於12.5萬至15萬美元，但為了達到這個水準，花了好幾年培養專業技能，也取得多項證照。

有位汽修技師表示，去年賺了14.1萬美元，每周工作40至50小時，而且周末不用上班。

一名自學成才的3D藝術家兼遊戲設計師則說，自己進入這個產業約七年後，目前年薪達16.5萬美元。他一開始從事動態設計，之後利用YouTube自學3D技術，最後又學會使用Unity和Unreal Engine等遊戲引擎。他說，不要低估免費教學影片與專業人士分享內容的價值。

那麼，這些勞工真的「破解高薪密碼」了嗎？對許多沒有大學學歷卻能年賺六位數美元的勞工而言，所付出的另一種成本，例如長時間工作、花多年學習一門技術、不斷出差，或承受高度耗費體力的工作。

一名勞工對這種感受深有體會。他表示，2013年曾在油田工作三年，每周工時約90小時，年收入約30萬美元。他寫道：「根本不值得。我真希望能把那些時間拿回來。」