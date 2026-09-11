911恐攻25週年 川普：美國永遠不會忘記

美國總統川普（Donald Trump）今天在五角大廈舉行的911恐攻事件25週年紀念儀式上表示，美國永遠不會忘記2001年911恐攻，並將繼續「戰鬥」下去。

法新社報導，川普今天採取不尋常的做法，前往五角大廈致意，未參加紐約的911紀念活動。2001年9月11日當天，遭劫持的客機摧毀紐約世貿中心，這起恐攻共計有2977名受害者，並且改變了世界。

川普在五角大廈指出：「今天，我們再次立下25年前首次以他們之名宣誓的神聖誓言。我們永遠、永遠不會忘記。這就是我們今天戰鬥的原因。」

川普還提及：「我們別無選擇。只有勝利。我們奮力戰鬥。我們為勝利而戰。」