聽新聞
0:00 / 0:00
911恐攻25週年 川普：美國永遠不會忘記
美國總統川普（Donald Trump）今天在五角大廈舉行的911恐攻事件25週年紀念儀式上表示，美國永遠不會忘記2001年911恐攻，並將繼續「戰鬥」下去。
法新社報導，川普今天採取不尋常的做法，前往五角大廈致意，未參加紐約的911紀念活動。2001年9月11日當天，遭劫持的客機摧毀紐約世貿中心，這起恐攻共計有2977名受害者，並且改變了世界。
川普在五角大廈指出：「今天，我們再次立下25年前首次以他們之名宣誓的神聖誓言。我們永遠、永遠不會忘記。這就是我們今天戰鬥的原因。」
川普還提及：「我們別無選擇。只有勝利。我們奮力戰鬥。我們為勝利而戰。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。