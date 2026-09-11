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911恐攻25周年 英軍情五處首長：震撼恐在意想不到處悄然成形

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導
一名小男孩注視著紐約布魯克林的911紀念牆。 美聯社
一名小男孩注視著紐約布魯克林的911紀念牆。 美聯社

英國情報機構軍情五處（MI5）首長表示，情報機關絕不能過度糾結於過去的威脅，而必須接受類似911恐攻事件的新戰略震撼可能已在意想不到的地方悄然成形。

蓋達（Al-Qaeda）組織分子劫持客機撞上紐約世界貿易中心及五角大廈25週年之際，英國軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）今天發表評論文章指出，安全機構必須準備好因應當前與未來的挑戰。

麥卡勒姆在「獨立報」（The Independent）刊登的評論中寫道：「我們知道，下一次戰略震撼從定義上來說，絕不會與上一次相似。這或許是最重要的一課。」

他說：「我們當然必須隨時從上一次襲擊中汲取教訓，但必須警惕，切勿陷入以昨天的力量、昨天的戰術去對抗昨天的敵人這類完美準備的迷思…令人不安的事實是，下一次戰略震撼可能已在我們意想不到的地方悄然成形。」

麥卡勒姆指出，蓋達勢力雖削弱，但仍構成威脅，該組織與其他武裝分子企圖製造大量傷亡襲擊的意圖亦然。

他進一步指出，最近一起針對英格蘭北部城市曼徹斯特猶太社群、企圖以槍擊殺害數百人的伊斯蘭極端分子陰謀遭到挫敗，即證明了這一點。

但麥卡勒姆表示，軍情五處同時也面臨日益增加的國家支持型侵略，形式從犯罪代理人從事的破壞活動，到針對發電廠的網路攻擊不等。

他指出，與2001年不同的是，如今許多系統與服務掌握在民營部門手中，因此需要政府、企業與學術界共同努力封堵漏洞，並在危機發生時迅速反應。

他寫道：「我們不能等到下一次震撼發生時，才去釐清漏洞屬於誰、誰有權採取行動，或者該由誰來接聽電話。」

「對於911事件受害者，以及若非如此將成為明日襲擊事件受害者來說，我們欠他們的不僅是追思，還有在下一次震撼來臨前的準備、韌性以及改變的勇氣。」

五角大廈 蓋達 英國 美國 恐怖分子 恐攻

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