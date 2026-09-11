快訊

獨／3大通訊行iPhone 18 Pro預購優惠懶人包！0元入手、送千元折抵金、遲到給1千

血濺家門！北市國中旁1女剛出門就中彈 槍手疑有共犯接應

抗癌多年復發…90年代「鬼王」胃癌病逝享壽62歲 妻悲慟證實

聽新聞
0:00 / 0:00

加州祭新法！限制未滿16歲用戶接觸成癮式社群功能

中央社／ 舊金山10日綜合外電報導
美國加州州長紐松今天簽署10多項兒童網路安全新法，其中包括禁止社群媒體業者向未滿16歲用戶提供成癮性功能。 美聯社
美國加州州長紐松今天簽署10多項兒童網路安全新法，其中包括禁止社群媒體業者向未滿16歲用戶提供成癮性功能。 美聯社

美國加州州長紐松（Gavin Newsom）今天簽署10多項兒童網路安全新法，其中包括禁止社群媒體業者向未滿16歲用戶提供成癮性功能。

法新社報導，紐松在舊金山近郊舉行的簽署儀式上表示，加州這項新的兒童社群媒體限制措施，比澳洲全面禁止16歲以下用戶使用社群媒體的做法「更好」。

他說：「這跟澳洲的做法不同，這項法規是針對功能本身，才能真正解決無限滾動、演算法等問題…只要能解決這些問題，年齡問題就不再是關鍵。」

澳洲相關法律去年12月上路，但初期報告顯示，仍無法有效阻止兒童與青少年使用社群媒體。澳洲政府今年7月發布的報告也顯示，執法情況參差不齊，許多兒童仍持續使用社群媒體。

加州這項新法雖鎖定16歲以下用戶，但並未要求全面禁止使用社群媒體，而是將「成癮性」功能定義為「具心理剝削性」的功能，並禁止社群媒體業者向兒童提供無限滾動、演算法推薦以及自動播放等功能。

旗下擁有臉書（Facebook）與Instagram的Meta，先前已與加州及美國其他數十州達成和解，同意採取類似做法；加州等州先前指控Meta違反多項與兒童隱私及消費者保護相關的州法與聯邦法規。

Meta發言人今天透過聲明告訴法新社，他們致力為青少年在臉書與Instagram上提供安全、符合年齡的使用體驗，「並會建置適當的防護機制」。

Snap、TikTok與谷歌（Google）旗下YouTube，均未回應置評請求。

全球監理機關都在尋求限制社群媒體對年輕用戶影響的方法。

紐松今天簽署的其他相關新法，還包括規範聊天機器人、年齡驗證、兒童性剝削內容防治，以及校園科技使用等法規。民主黨籍的紐松被視為下屆總統大選的可能參選人選之一。

歐洲聯盟（EU）預計下週將公布自身的監管計畫。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）今天透過影片表示：「我們不必被迫接受具成癮性的社群媒體設計。」

范德賴恩目前正評估，究竟要在全歐盟範圍內針對13歲以下兒童實施社群媒體使用限制，還是要採取法國積極推動的15歲以下全面禁用措施。

加州 成癮 美國 社群媒體 青少年 澳洲 Facebook Instagram TikTok

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

IG推搜尋提醒 青少年重複查自我傷害字詞將通知家長

法國PISA表現拉警報 教育部長將在長假前推建議書單

兒盟調查：國中生每周黏網38小時 僅3成2能分辨AI假圖

Meta AI助理強攻個人化 推出全新Muse

相關新聞

妻兒前腳才剛離開 佛州男隨後下藥迷昏性侵22歲女員工

美國佛羅里達州一名男子涉嫌在麻州南塔克特島（Nantucket）港口停泊的私人遊艇上，對一名女員工下藥並性侵。女子事後向警方表示，自己喝下男子調製的酒後突然頭暈、視線模糊，隨後遭對方壓制並性侵。

911恐攻25周年 英軍情五處首長：震撼恐在意想不到處悄然成形

英國情報機構軍情五處（MI5）首長表示，情報機關絕不能過度糾結於過去的威脅，而必須接受類似911恐攻事件的新戰略震撼可能...

加州祭新法！限制未滿16歲用戶接觸成癮式社群功能

美國加州州長紐松（Gavin Newsom）今天簽署10多項兒童網路安全新法，其中包括禁止社群媒體業者向未滿16歲用戶提...

9/11恐襲25周年／經歷9/11、罹癌 紐約市警李永璇：我是幸運的

「那天我能平安回家，就已經很幸運了」。25年後再談起9/11，退休的紐約市警李永璇(Vincent Lee)最先想到的，是當天和他一起工作的同事最終都安然無恙。

搬家未改地址 錯過開庭 他婚綠面談才知遭遞解

一名在美外籍男子搬家後未更新地址，因未收到出庭通知而錯過移民法庭開庭，遭下達缺席遞解令；他之後以「從未收到通知」為由要求重新開案，但「移民上訴委員會」(Board of Immigration Appeals，BIA)3日駁回其上訴，並將此案列為先例判決，為今後類似「搬家未改地址、未收到出庭通知」的案件確立新的審理標準。

9/11恐襲25周年／當年布希聞訊震驚表情被拍下 喊話：我們不能失去靈魂

2001年9月11日，時任總統布希(George W. Bush)正在佛羅里達州小學推廣教育政策，驚聞美國遭到大規模恐攻。25年後，80歲的布希將出席紐約「原爆點」(Ground Zero)紀念儀式，他回憶說，恐攻後考慮如何對國人發布第一個信息時，想到的是他不希望美國「失去靈魂」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。