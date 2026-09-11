加州祭新法！限制未滿16歲用戶接觸成癮式社群功能

美國加州州長紐松（Gavin Newsom）今天簽署10多項兒童網路安全新法，其中包括禁止社群媒體業者向未滿16歲用戶提供成癮性功能。

法新社報導，紐松在舊金山近郊舉行的簽署儀式上表示，加州這項新的兒童社群媒體限制措施，比澳洲全面禁止16歲以下用戶使用社群媒體的做法「更好」。

他說：「這跟澳洲的做法不同，這項法規是針對功能本身，才能真正解決無限滾動、演算法等問題…只要能解決這些問題，年齡問題就不再是關鍵。」

澳洲相關法律去年12月上路，但初期報告顯示，仍無法有效阻止兒童與青少年使用社群媒體。澳洲政府今年7月發布的報告也顯示，執法情況參差不齊，許多兒童仍持續使用社群媒體。

加州這項新法雖鎖定16歲以下用戶，但並未要求全面禁止使用社群媒體，而是將「成癮性」功能定義為「具心理剝削性」的功能，並禁止社群媒體業者向兒童提供無限滾動、演算法推薦以及自動播放等功能。

旗下擁有臉書（Facebook）與Instagram的Meta，先前已與加州及美國其他數十州達成和解，同意採取類似做法；加州等州先前指控Meta違反多項與兒童隱私及消費者保護相關的州法與聯邦法規。

Meta發言人今天透過聲明告訴法新社，他們致力為青少年在臉書與Instagram上提供安全、符合年齡的使用體驗，「並會建置適當的防護機制」。

Snap、TikTok與谷歌（Google）旗下YouTube，均未回應置評請求。

全球監理機關都在尋求限制社群媒體對年輕用戶影響的方法。

紐松今天簽署的其他相關新法，還包括規範聊天機器人、年齡驗證、兒童性剝削內容防治，以及校園科技使用等法規。民主黨籍的紐松被視為下屆總統大選的可能參選人選之一。

歐洲聯盟（EU）預計下週將公布自身的監管計畫。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）今天透過影片表示：「我們不必被迫接受具成癮性的社群媒體設計。」

范德賴恩目前正評估，究竟要在全歐盟範圍內針對13歲以下兒童實施社群媒體使用限制，還是要採取法國積極推動的15歲以下全面禁用措施。