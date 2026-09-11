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紐約悼911恐攻25週年 首位穆斯林市長出席右翼反彈

中央社／ 紐約11日綜合外電報導

美國紐約今天舉行儀式，悼念2001年911撼動全球的毀滅性恐怖攻擊25週年。美國總統川普缺席，紐約首位穆斯林市長曼達尼（Zohran Mamdani）出席，則引發右翼反彈。

法新社報導，川普將前往五角大廈致意，不會出席紐約的悼念儀式。當年遭劫持的客機摧毀世界貿易中心（World Trade Center），在這場改變世界的浩劫中，全數2977名罹難者大多是在紐約喪生。

副總統范斯（JD Vance）與仍在世的4位前任總統，包括恐攻期間在任的共和黨籍小布希（George W.Bush），以及民主黨籍的拜登（Joe Biden）、歐巴馬（Barack Obama）與柯林頓（Bill Clinton）預料都將出席曼哈頓下城的世貿中心遺址（Ground Zero）紀念儀式。

這場儀式將不會有人發表談話，罹難者家屬將逐一唸出全體罹難者的姓名，並敲鐘象徵襲擊發生時的重要時刻。

來自芝加哥、60多歲的911國家紀念博物館（9/11Memorial & Museum）參觀者卡夫卡（Robert Kafka）表示：「像這樣的追思活動以及針對當年事件的探討，是維持歷史記憶並了解如何防止類似悲劇再次發生的重要環節。」

儘管右翼媒體「紐約郵報」（New York Post）與前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）帶頭發起運動呼籲紐約市首位穆斯林市長曼達尼不要到場，這名民主黨籍市長仍將與前總統們一同出席。

一項獲得超過10萬人簽署的請願書指責曼達尼與未指明的個人有所關聯，稱這些人「輕視美國制度，或對極端主義意識形態的批評力道不足」。

紐約市議員哈尼夫（Shahana Hanif）向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「市長僅僅因為是穆斯林就受到差別對待，這讓我深感憂心。」

不過，曼達尼近來公開數千份文件，揭露恐攻發生後市府官員對曼哈頓下城空氣毒性程度的掌握情況，因而受到好評。

在世貿中心倒塌引發最初的塵埃雲之後，隨之而來的是數個月的污染與揮之不去的粉塵，引發了癌症等疾病，至今仍有數千名紐約人深受其害。

曼達尼8日表示：「人們之所以生病，是因為他們信任的領導人說謊，告訴他們吸入有毒空氣是安全的。」

根據為受影響民眾提供醫療照護的聯邦計畫數據，除了911當天罹難的人數之外，還有超過9400人死於與911事件相關的疾病。

恐攻 穆斯林 紐約

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