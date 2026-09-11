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范斯批民主黨充滿仇恨 川普達拉斯壓軸登台造勢

中央社／ 達拉斯10日綜合外電報導

美國副總統范斯今天在共和黨達拉斯大會黃金時段演說中批評民主黨是「充滿仇恨的政黨」，敦促選民在11月期中選舉將民主黨人送走。總統川普隨後壓軸登台，繼續為共和黨拉票。

法新社報導，這場演說凸顯范斯（JD Vance）可能成為2028年川普接班人。現年42歲的范斯在德州達拉斯（Dallas）美國航空中心（American Airlines Center）登台時，現場爆出如雷歡呼聲，群眾高喊「JD！JD！」。

范斯表示：「今年秋天，民主黨派出的候選人會告訴你們的孩子哪些話可以說、該怎麼生活，以及重要的是他們應該恨誰。」

他還說：「民主黨是充滿仇恨的政黨。他們鄙視美國與建立這個國家的人民。他們甚至能同情那些犯下911事件的恐怖分子。」

范斯試圖強化大會期間將民主黨描述為極端分子的論述，主張共和黨陣營內部雖有分歧，但與他所謂「極左派」的言論相比微不足道。

范斯在演說中不斷強調家庭與父職等主題，試圖凸顯他所描述的傳統價值與政治左派之間的對比。他還說：「我們得在11月把他們送走。」

范斯告訴群眾：「我不是要求你們同意我們政府每一項政策。我是要你們看清楚我們與激進分子的差異，以及過去18個月取得的成就。」

川普在范斯演說後再度登台，隨即稱讚他的副手。

川普說：「我要感謝我們偉大的副總統。他今晚表現得太棒了！你們知道，民主黨開始緊張了。」

川普還承諾會簡短發言，然後介紹大會壓軸的音樂演出，並說「我現在有點厭倦政治了」。

不過他重彈舊調，抨擊「激進左派」民主黨人，再次讓自己成為共和黨期中選舉造勢的核心。

川普告訴支持群眾：「選票上沒有我的名字，但你們得假裝有。你們得幫我一個歷來最大的忙，你們得為我這麼做，你們得假裝我在候選人名單上。」

共和黨在11月期中選舉面臨沉重壓力。在通貨膨脹居高不下以及不得人心的美伊戰爭之下，川普支持率在30%出頭至35%左右徘徊。

美國選情預測網站「決策台總部」（Decision DeskHQ）預測，民主黨將以229席對206席贏得聯邦眾議院，聯邦參議院則陷入50席對50席的緊繃局面。

川普今天也重申他昨天的承諾，若共和黨保住參眾兩院控制權，他將向每名美國成年人發放5000美元（約新台幣16萬元）的「川普紅利」。

范斯 民主黨 仇恨

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