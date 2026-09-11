快訊

陳水扁向陳幸妤道歉！認「誤判趙建銘」親刪2300萬還款條款：爸爸錯看他了

立陶宛超市驚見「台灣芒果水餃」 一票網友崩潰：懂義大利人的感覺了

台灣寶可夢中心開賣16款新品！寶可夢「全系列收藏組」6700元 鐵粉搶買

聽新聞
0:00 / 0:00

范斯登台成焦點 共和黨思考川普接班人選

中央社／ 達拉斯10日綜合外電報導

美國副總統范斯今天在共和黨達拉斯大會登台成為焦點，他的演說被視為在為2028年可能問鼎白宮初試水溫，他傳達民族主義自豪感的訊息，獲得川普支持群眾共鳴。

路透社報導，共和黨領導層正努力思考，如何在總統川普支持率下滑、期中選舉充滿不確定性的情況下延續川普的政治運動，他們也在尋找任何川普可能欽點接班人的跡象。

由於川普受憲法限制無法尋求第3個總統任期，許多共和黨人認為范斯（JD Vance）是最有可能帶領「讓美國再次偉大」（MAGA）運動向前的人選。他談到美國人與生俱來享有安全與繁榮的權利，並說民主黨反對這項權利。

范斯表示：「對那些希望消滅我的家庭以及我國數以千計、數以百萬計其他家庭的激進分子，我們只有一句話要說：離我們的孩子遠一點。」

他說：「我希望我們的孩子能在一個不會對祈禱的人翻白眼的國家長大，而會記得250年前，這個國家本身就是祈禱得到的回應。」

面對現場有抗議人士揮舞墨西哥國旗，范斯說：「我的朋友，如果你這麼愛墨西哥就快點回去。」這番話引發現場熱烈掌聲，以及「美國！美國！美國！」的歡呼聲。

部分群眾高喊「48！48！」，暗示范斯可能在2028年成為美國第48位總統，但范斯表示，共和黨首先必須專注於贏得今年11月期中選舉。

川普尚未表態2028年會支持誰，但共和黨內經常有人猜測，究竟是范斯還是國務卿盧比歐（MarcoRubio）最有望在川普卸任後帶領共和黨。

川普預定將為這場在德州達拉斯（Dallas）舉行且有電視轉播的大會壓軸演說。

范斯 共和黨 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

共和黨造勢猛攻移民犯罪 同步布局「後川普時代」

川普催票 共和黨首辦期中選舉大會今明達拉斯登場

共和黨國會主導權恐不保 川普成期中選舉催票主力

開期中選舉支票…川普大撒幣 點名台晶片課高關稅

相關新聞

川普再談每人發5000美元！稱無需國會批准 選後才發原因曝光

美國總統川普9日在共和黨期中選舉大會宣布，如果共和黨選後繼續掌控參眾兩院，就向每名美國成年公民發放5000美元「川普紅利」，隔天分別接受CBS及福斯新聞專訪，透露更多細節。

哈塞特持有Coinbase股票最高500萬美元！自稱全面迴避就沒利益衝突？

財經媒體CNBC報導，白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）直至2025年底，仍持有價值100萬至500萬美元的Coinbase股票。由於川普政府正大幅鬆綁加密貨幣監管，外界因此質疑兩件事：一是哈塞特是否涉及利益衝突；二是他為避嫌而迴避加密貨幣事務，是否反而無法參與NEC主管的重大政策。

美動物園爆狂犬病危機！染疫小羊曾巡迴多地 近300人有感染風險

美國北卡羅萊納州（North Carolina）發生1宗大規模狂犬病（又稱瘋狗症）傳播危機。一間流動動物園的數隻小羊早前感染狂犬病，並於7月底至8月底期間在州內多個地點巡迴展出，導致近300名市民面臨感染風險。當地衞生部門已展開追蹤調查，目前已評估284人，並建議其中213人緊急接受暴露後預防治療（PEP）。

川普政府擬再收緊H-1B簽證 失業須立即離美、取消60天寬限期

美國國土安全部（DHS）10日在《聯邦公報》（Federal Register）公告，提議取消持H-1B及其他特定臨時工作簽證人士失業後可留美尋找新擔保雇主的60天寬限期，未來工作一旦終止就必須立即離境。

川普擬取消H-1B簽證寬限期 失業得立刻離境

根據今天公布的政府公告，川普政府已提議取消60天寬限期。這項機制原本允許包含H-1B簽證技術勞工在內的部分移民，在失業後...

「他是老闆」幕僚心累 讓川普放飛自我

美國新聞網站Axios九日報導，白宮官員及共和黨民選公職坦言，他們已不再試圖說服川普總統做或不做某件事，包括他突然決定舉辦史上首次期中選舉大會，被外界戲稱「川普嘉年華」。一位川普顧問直言，「何必呢？他是老闆」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。