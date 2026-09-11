范斯登台成焦點 共和黨思考川普接班人選

美國副總統范斯今天在共和黨達拉斯大會登台成為焦點，他的演說被視為在為2028年可能問鼎白宮初試水溫，他傳達民族主義自豪感的訊息，獲得川普支持群眾共鳴。

路透社報導，共和黨領導層正努力思考，如何在總統川普支持率下滑、期中選舉充滿不確定性的情況下延續川普的政治運動，他們也在尋找任何川普可能欽點接班人的跡象。

由於川普受憲法限制無法尋求第3個總統任期，許多共和黨人認為范斯（JD Vance）是最有可能帶領「讓美國再次偉大」（MAGA）運動向前的人選。他談到美國人與生俱來享有安全與繁榮的權利，並說民主黨反對這項權利。

范斯表示：「對那些希望消滅我的家庭以及我國數以千計、數以百萬計其他家庭的激進分子，我們只有一句話要說：離我們的孩子遠一點。」

他說：「我希望我們的孩子能在一個不會對祈禱的人翻白眼的國家長大，而會記得250年前，這個國家本身就是祈禱得到的回應。」

面對現場有抗議人士揮舞墨西哥國旗，范斯說：「我的朋友，如果你這麼愛墨西哥就快點回去。」這番話引發現場熱烈掌聲，以及「美國！美國！美國！」的歡呼聲。

部分群眾高喊「48！48！」，暗示范斯可能在2028年成為美國第48位總統，但范斯表示，共和黨首先必須專注於贏得今年11月期中選舉。

川普尚未表態2028年會支持誰，但共和黨內經常有人猜測，究竟是范斯還是國務卿盧比歐（MarcoRubio）最有望在川普卸任後帶領共和黨。

川普預定將為這場在德州達拉斯（Dallas）舉行且有電視轉播的大會壓軸演說。