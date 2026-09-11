川普親信迪傑諾瓦辭職 曾受命主導調查川普政敵

曾深受美國總統川普信賴的律師迪傑諾瓦（Joe diGenova）今天突然辭去他在司法部的職位。迪傑諾瓦原本主導一項司法部調查，以查明前執法人員及情報官員是否共謀對付川普。

消息人士告訴美國廣播公司新聞網（ABC），迪傑諾瓦今天向司法部長布蘭希（Todd Blanche）遞出辭呈。消息人士透露，川普及司法部高層對迪傑諾瓦在這項被稱為「大陰謀」（grand conspiracy）調查中的表現日益感到不滿。這項調查由佛羅里達州南區聯邦檢察官辦公室主導。

根據消息人士說法，迪傑諾瓦曾向川普自薦，稱自己可以加快上述調查的進度。不過，儘管過去1年內這項調查已向數十名曾參與調查川普的官員發出傳票，至今仍未導致任何人遭到刑事起訴。

迪傑諾瓦表示：「我已於今天下午3時提出辭職信。能為總統及司法部服務是我的榮幸」，但他不願進一步說明辭職原因。

根據司法部官員及其他白宮盟友的說法，這項調查旨在追查曾調查川普及其核心圈成員的情報官員等人士，時間範圍從川普2016年首次競選總統時期延伸至他2021年卸任後面臨的刑事調查。

路透社報導，調查檢視了美國情報界2017年的評估，即俄羅斯試圖協助川普2016年首次參選總統；此外也涉及前特別檢察官史密斯（Jack Smith），他曾指控川普策劃推翻2020年大選結果，以及在卸任後不當處理機密文件。

現年81歲的迪傑諾瓦是一名律師，離開檢察體系已有數十年，但他曾在多項法律事務上協助川普，包括川普企圖推翻2020年總統大選結果但未成功的行動。迪傑諾瓦今年4月受命主導這項司法部調查。

迪傑諾瓦經常接受媒體訪問，也常呼應川普針對自身遭到調查的諸多批評，包括宣稱這些調查背後另有陰謀。