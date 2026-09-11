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川普許普發5000美元選舉承諾 財政來源受矚各界靜觀其變

中央社／ 華盛頓10日專電

美國總統川普公開宣稱，期中選舉共和黨若繼續掌握參眾兩院，將不分黨派向成年人發放5000美元（約新台幣16萬元）「川普紅利」；外界認為除財政來源權力多屬於國會外，另由於川普過去多次提出發放現金建議，但至今未見施行。針對這次說法，各界靜觀其變。

共和黨少見的在期中選舉前於德州達拉斯舉行黨代表大會，催促支持者投票。民主黨籍聯邦參議員費特曼（John Fetterman）發表錄影演說形同倒戈，吸引不少關注。總統川普（Donald Trump）聲稱，共和黨如果繼續維持國會兩院過半席次將向成年者普發5000美元（約新台幣16萬元），引起廣泛討論。

美國總統選前就特定選舉結果承諾，選後不分黨派向成年者發放5000美元是否違法，各方看法不一，但外界認為廣發現金將耗費國庫超過一兆美元，預算須國會審查，恐難以一紙行政命令執行，也可能面臨法律訴訟。

美國聯邦政府去年預算赤字為1.78兆美元，整體債務已達40兆美元，向2億4000萬成年人發放5000美元總額為1.2兆美元，超過對等關稅收入，廣發現金將造成龐大財政負擔。

紐約時報（New York Times）引述多名法律學者說法指出，這很複雜，聯邦法令雖禁止透過政府支出影響選民投票決定，買票與期約賄選均屬違法，但川普不分投票意向．向所有成年人發錢就很難說。

專家認為，難以透過司法裁決認定向所有成年人發錢屬賄選，所謂的「川普紅利」就如同稅務優惠。

福斯新聞（Fox News）指出，不清楚川普發放現金的財政來源，但他號召荷包緊縮的選民，維繫共和黨執政的意向明確。

川普過去已多次提出發放現金建議，但至今未見施行。期中選舉前拋出若共和黨國會勝選，選後普遍發放5000美元的說法，各界靜觀其變。

前新墨西哥州檢察官戴伊（John Day）在美聯社（AP）訪問表示，有趣的是這是合法的，屬於選舉承諾，不是提供金錢要求進行特定的投票方式，這有所區別。

他指出，川普說所有人都適用，無分黨派與未投票者，這屬於競選期間的承諾，技術上而言並不違法，問題在於財政來源，這權力多屬於國會。是否已經撥款，或由其他項目取得，引起許多問題，但最終不是非法行徑。

川普 財政 共和黨

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