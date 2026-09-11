共和黨造勢猛攻移民犯罪 同步布局「後川普時代」

美國期中選舉11月登場，共和黨今天在達拉斯的造勢活動中，各發言人聚焦移民、犯罪與文化議題，刻意抹黑穆斯林政治人物以激勵選民士氣，同時也開始思考川普卸任後的布局。

路透社報導，美國副總統范斯（JD Vance）今晚將發表主題演說，這也將是他從政以來受矚目的一場試驗。

依美國憲法規定，川普無法再競選第3個任期，許多共和黨人因而將范斯視為接棒延續川普「讓美國再次偉大」（MAGA）政策的頭號人選。

在共和黨這次特別舉辦的競選活動中，川普昨天拋出的「川普紅利」（Trump dividend）成了全場焦點。他指出，若共和黨在11月3日的國會選舉中勝選，將發給每名成年人5000美元。

儘管在今天的議程中，原本安排范斯作為活動主角，但在這座可容納2萬人的體育館內，各項視覺布置仍壓倒性地集中在川普身上。川普今天也將再度登台發言，為這場競選活動畫下句點。

不過，在美國航空中心會場內仍可看到不少空位，場地與看台大片區域仍未坐滿。台上講者的談話內容，大多緊扣共和黨這次期中選舉的核心訴求，將民主黨描繪成極端勢力，並在移民與犯罪議題上抨擊對手。

據了解，川普私下常向白宮幕僚詢問，他們認為范斯和國務卿盧比歐（Marco Rubio），誰才是帶領黨走向後川普時代的領跑者。

實際上，除了范斯和盧比歐，其他共和黨人也在積極卡位，包括德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz），他8月接受MS NOW專訪時表示，共和黨內部尚未一致支持范斯，全黨未來將針對後續走向與政策優先順序展開更廣泛的辯論。