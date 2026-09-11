快訊

亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

蘋果10月有望再推9新品！觸控MacBook Ultra、iPad mimi、HomePad超期待

王偉忠讚選情順「蔣萬安要頭暈」沈伯洋：提醒現在市政需被關注

聽新聞
0:00 / 0:00

共和黨造勢猛攻移民犯罪 同步布局「後川普時代」

中央社／ 達拉斯10日綜合外電報導

美國期中選舉11月登場，共和黨今天在達拉斯的造勢活動中，各發言人聚焦移民、犯罪與文化議題，刻意抹黑穆斯林政治人物以激勵選民士氣，同時也開始思考川普卸任後的布局。

路透社報導，美國副總統范斯（JD Vance）今晚將發表主題演說，這也將是他從政以來受矚目的一場試驗。

依美國憲法規定，川普無法再競選第3個任期，許多共和黨人因而將范斯視為接棒延續川普「讓美國再次偉大」（MAGA）政策的頭號人選。

在共和黨這次特別舉辦的競選活動中，川普昨天拋出的「川普紅利」（Trump dividend）成了全場焦點。他指出，若共和黨在11月3日的國會選舉中勝選，將發給每名成年人5000美元。

儘管在今天的議程中，原本安排范斯作為活動主角，但在這座可容納2萬人的體育館內，各項視覺布置仍壓倒性地集中在川普身上。川普今天也將再度登台發言，為這場競選活動畫下句點。

不過，在美國航空中心會場內仍可看到不少空位，場地與看台大片區域仍未坐滿。台上講者的談話內容，大多緊扣共和黨這次期中選舉的核心訴求，將民主黨描繪成極端勢力，並在移民與犯罪議題上抨擊對手。

據了解，川普私下常向白宮幕僚詢問，他們認為范斯和國務卿盧比歐（Marco Rubio），誰才是帶領黨走向後川普時代的領跑者。

實際上，除了范斯和盧比歐，其他共和黨人也在積極卡位，包括德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz），他8月接受MS NOW專訪時表示，共和黨內部尚未一致支持范斯，全黨未來將針對後續走向與政策優先順序展開更廣泛的辯論。

共和黨 川普 移民

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

共和黨國會主導權恐不保 川普成期中選舉催票主力

川普催票 共和黨首辦期中選舉大會今明達拉斯登場

今晨國際頭條一次看／美共和黨期中大會登場 油價突破100美元

共和黨期中選舉大會開幕 美聯社：將是十足「川普秀」

相關新聞

川普再談每人發5000美元！稱無需國會批准 選後才發原因曝光

美國總統川普9日在共和黨期中選舉大會宣布，如果共和黨選後繼續掌控參眾兩院，就向每名美國成年公民發放5000美元「川普紅利」，隔天分別接受CBS及福斯新聞專訪，透露更多細節。

美動物園爆狂犬病危機！染疫小羊曾巡迴多地 近300人有感染風險

美國北卡羅萊納州（North Carolina）發生1宗大規模狂犬病（又稱瘋狗症）傳播危機。一間流動動物園的數隻小羊早前感染狂犬病，並於7月底至8月底期間在州內多個地點巡迴展出，導致近300名市民面臨感染風險。當地衞生部門已展開追蹤調查，目前已評估284人，並建議其中213人緊急接受暴露後預防治療（PEP）。

川普政府擬再收緊H-1B簽證 失業須立即離美、取消60天寬限期

美國國土安全部（DHS）10日在《聯邦公報》（Federal Register）公告，提議取消持H-1B及其他特定臨時工作簽證人士失業後可留美尋找新擔保雇主的60天寬限期，未來工作一旦終止就必須立即離境。

川普擬取消H-1B簽證寬限期 失業得立刻離境

根據今天公布的政府公告，川普政府已提議取消60天寬限期。這項機制原本允許包含H-1B簽證技術勞工在內的部分移民，在失業後...

「他是老闆」幕僚心累 讓川普放飛自我

美國新聞網站Axios九日報導，白宮官員及共和黨民選公職坦言，他們已不再試圖說服川普總統做或不做某件事，包括他突然決定舉辦史上首次期中選舉大會，被外界戲稱「川普嘉年華」。一位川普顧問直言，「何必呢？他是老闆」。

川普又提台灣 喊課晶片稅…另承諾對成年公民發放5,000美元催票

美國總統川普9日在達拉斯舉行的選舉造勢活動上，再度宣稱要對台灣晶片課徵高關稅，並表示如果共和黨在11月期中選舉後守住參眾兩院、繼續掌控國會，將向每名成年美國公民發放5,000美元（約新台幣15.7萬）的「川普紅利」，希望在選情告急之際催票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。