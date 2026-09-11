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川普喊出普發5000美元 是否加劇通膨等問題一次看

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國總統川普承諾，若共和黨在11月期中選舉後繼續掌控參眾兩院，將發給每名成人5000美元（約新台幣16萬元），引發外界對合法性、成本、資金來源及是否加劇通膨等疑問。

以下是法新社整理的問與答：

●是否合法？

聯邦法律禁止以提供金錢換取選票，對於承諾以聯邦資金提供福利換取政治支持也多有限制。川普的提議似乎將可避開這些禁令，因為這比較像是競選承諾，且無論選民投票給誰，這項承諾都適用於所有美國成年人。

不過，任何這類款項都須經過國會授權，美國憲法禁止總統在未經立法授權撥款的情況下動用國庫資金。然而川普告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞德州分台，他認為國會將不需要批准這些款項，但未說明細節。

川普過去也有類似承諾，但最終並未實現，包括承諾以關稅收入發給美國人2000美元支票，以及透過大幅精簡聯邦政府職位節省經費發放每人5000美元支票。

●成本多少？

根據國會預算處（CBO）資料，美國18歲以上成年人口約2億7680萬人，若每人發放5000美元，總額將達1兆3840億美元。

川普表示，他的發放對象是「每個美國人」。若僅限於美國公民，金額大約為1兆2700億美元。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，國會批准的款項僅發放給符合所得資格的報稅人及其扶養親屬；若採取這種較限縮的發放方式，成本還會進一步降低。

根據聯邦監督資料，2020年與2021年批准的3輪疫情紓困支票總額約為8140億美元。

●是否會讓通貨膨脹更嚴重？

幾乎可以確定會。這對川普而言是一大難題，尤其面臨選民對生活成本高漲的不滿。

經濟學家有時將這類直接發放現金的做法稱為「直升機撒錢」。這個詞意指中央銀行無條件發放，目的是讓經濟擺脫通貨緊縮；通貨緊縮與美國目前面臨的物價上漲壓力正好相反。

美國消費者物價指數年增率3.4%，遠高於聯邦準備理事會（Fed）的2%長期目標。將約1兆2700億美元交到消費者手中會刺激需求，可能進一步推升物價。

聖路易聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of St.Louis）發布的研究估計，疫情期間對企業的支援等財政刺激措施，使得美國通膨率增加約2.6個百分點。

●關稅收入能否為川普的新承諾買單？

短期內不可能。美國政府在2025會計年度關稅收入1950億美元創紀錄，這意味著1兆4000億美元的發放金額，將耗去川普貿易政策約7年的關稅收入。

此外，美國最高法院2月推翻川普多項關稅措施，迫使美國財政部連本帶息退還進口商，5月至7月淨關稅收入轉為負數。

右傾智庫「租稅基金會」（Tax Foundation）估計，即使計入現有關稅收入，超過1兆美元的一次性發放計畫也會使赤字膨脹至近3兆美元。

●「腐敗」與「魯莽」？

川普的提議招致民主黨猛烈砲火。

加州州長紐松（Gavin Newsom）被視為潛在2028年民主黨總統參選人，他譴責這項承諾出自「歷來最腐敗的白宮主人」。

紐松在社群平台X發文說：「川普發動戰爭，讓大家更加貧窮、更加不健康，如今又想用5000美元納稅人血汗錢買大家的選票。」

馬里蘭州民主黨籍聯邦眾議員拉斯金（JamieRaskin）表示，川普的承諾是「極其魯莽且失能的總統任期」最新舉動。

拉斯金說：「在讓國債增加數兆美元、推升至前所未見的40兆美元以上後，川普現在又提出每人發5000美元的政治賄賂（所謂『川普紅利』），條件是我們選共和黨掌控國會。」

川普 通膨 共和黨

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