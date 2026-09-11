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美動物園爆狂犬病危機！染疫小羊曾巡迴多地 近300人有感染風險

香港01／ 撰文：伊萬德
圖為小羊示意圖。圖/ingimage
圖為小羊示意圖。圖/ingimage

美國北卡羅萊納州（North Carolina）發生1宗大規模狂犬病（又稱瘋狗症）傳播危機。一間流動動物園的數隻小羊早前感染狂犬病，並於7月底至8月底期間在州內多個地點巡迴展出，導致近300名市民面臨感染風險。當地衞生部門已展開追蹤調查，目前已評估284人，並建議其中213人緊急接受暴露後預防治療（PEP）。

這間流動動物園「Farm Adventures」位於北卡羅萊納州哈莫尼市（Harmony）。據當局及涉事農場表示，今年7月下旬曾有1隻臭鼬潛入該農場的小羊圈。由於當時未有察覺小羊被咬傷，加上涉事的4隻小羊尚未達到適合接種狂犬病疫苗的年齡，農場方面未有採取進一步防疫措施。直至其中1隻小羊出現異常並由獸醫轉送進行解剖化驗，北卡羅萊納州公共衞生實驗室才於8月28日證實其中3隻小羊對狂犬病呈陽性反應，另1隻小羊亦被推定為受感染。為防止病毒傳播，該4隻小羊已全數被人道毀滅。

北卡州衞生與公共服務部（NCDHHS）的資料顯示，該流動動物園在7月28日至8月27日的傳染風險期間，曾到訪當地多個縣參與公開及私人活動，包括養老院、社區開學活動以及私人兒童生日派對。由於小羊經常需要人工餵哺，且容易吸引兒童及長者撫摸，公眾直接接觸受感染動物唾液的風險大幅增加。以德罕縣（Durham County）1場於8月16日舉辦的4歲兒童生日派對為例，活動主辦家庭花錢聘請該流動動物園到場，多名賓客在不知情的情況下與受感染的小羊直接接觸，面臨潛在的狂犬病感染風險。

曾接待該流動動物園的斯泰茨維爾（Statesville）1間養老院負責人證實，院內有8名長者曾與小羊接觸，目前已全數接受預防疫苗注射，且未有出現嚴重副作用。該院舍表明未來將停止安排任何農場動物到訪。

截至9月初，已有284人接受當地衞生部門的風險評估，另有部分市民自行向醫療機構求診。北卡州衞生部門強調，狂犬病可透過受感染動物的唾液接觸人體黏膜或破損皮膚傳播，一旦病發致命率極高。目前州內擁有充足的預防藥物儲備，並會為所有被評估為有需要的人士提供相應治療。當局已向其中213人建議接受「暴露後預防治療」（PEP）。

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文章授權轉載自《香港01》

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