川普政府擬再收緊H-1B簽證 失業須立即離美、取消60天寬限期

美國國土安全部（DHS）10日在《聯邦公報》（Federal Register）公告，提議取消持H-1B及其他特定臨時工作簽證人士失業後可留美尋找新擔保雇主的60天寬限期，未來工作一旦終止就必須立即離境。

路透報導，國土安全部在提案中表示，新規可能對企業造成一些干擾，但相關職缺可改由美國勞工填補；在某些情況下，已離境的移民勞工若有雇主為其提出申請，仍可能重新申請。

擬議規則須經過兩個月公眾意見徵詢期，之後才能正式定案。如果實施，也將適用於E-1國際貿易商簽證、E-2商用車輛營運者簽證、國際企業主管或經理的L-1短期工作簽證、科學、體育或藝術領域「具有非凡能力」人士的O-1簽證，以及TN專業工作者簽證；此外還包括新加坡和智利的H-1B1技術勞工簽證，以及澳洲的E-3專業工作者簽證。

2017年起實施的60天寬限期，讓外國勞工有時間另覓美國工作，或在離境前處理出售房屋、讓子女退學等事務。取消這項寬限期，是美國總統川普2025年1月重返白宮以來限制合法移民的最新措施。政府此前已提高技術勞工簽證費用，最近也在實施一項新培訓計畫期間，暫停全球美國使領館的移民簽證預約。

加州大學戴維斯分校法學院教授趙健民（Gabriel Chin）表示：「許多H-1B勞工已在美國生活多年，他們和家人也已在社區安頓下來。我看不出有任何正當理由，只因他們正在換工作就迫使他們離境。」