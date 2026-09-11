美最高法院駁回川普版選區圖 密蘇里州大選採用舊圖

美國最高法院今天再次駁回獲總統川普支持的密蘇里州國會選區重劃地圖。對希望再拿下一席、以在關鍵期中選舉中維持眾議院控制權的共和黨而言是一大挫敗。

美聯社報導，這項裁決可能成為這場陷入拉鋸且造成選民混淆的法律大戰中，具決定性的關鍵時刻。密蘇里州最高選務官員坦承，這項裁決為該州採用2022年通過的美國眾議院選區劃分方案掃清障礙，這也是該州最高法院下令採用的方案。川普政府先前則敦促法院採用總統去年要求劃分、也是他個人偏好的選區圖。

這意味著密蘇里州11月大選採用的聯邦眾議院選區劃分方案，可能與8月初選不同，這種情況極為罕見。根據美聯社估算，可能導致超過100萬名潛在選民、也就是全州近1/4的選民，所能投的候選人名單有所改變。

這份簡短的裁決書並無任何最高法院大法官公開提出異議。正如緊急上訴案件常見的做法，法院並未在文中詳細闡述其法律理由。

白宮並未立即針對美國最高法院的這項裁決回應置評請求。

與此同時，由不同法院核發相互牴觸命令所引發的法律拉鋸戰，仍在密蘇里州持續上演。該州最高法院今天舉行聽證會，討論是否要對共和黨籍州務卿霍斯金斯（Denny Hoskins）裁處藐視法庭，原因是他未遵照法院命令，採用上次人口普查後通過的選區劃分圖。

霍斯金斯反而要求地方選務機關採用川普支持的新選區圖，並援引8日聯邦法官所作的另一項裁定，稱該命令禁止他使用任何新版以外的選區圖。

密蘇里州最高法院法官在訊問代表霍斯金斯的州政府律師時，多次施壓，要求霍斯金斯務必今天發布指引，採用2022年版的國會選區圖。法院未立即裁定霍斯金斯是否構成藐視法庭，但特別警告他切勿遠離密蘇里州首府傑佛遜市（Jefferson City）。

首席大法官鮑爾（Brent Powell）坦言：「我們正處於極其棘手的處境。」

霍斯金斯開庭時保持沉默且未接受採訪，但隨後發聲明坦承接受美國最高法院的裁決，並表示「我的辦公室正指示地方選務機關採用2022年版國會選區圖」。