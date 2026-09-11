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川普又提台灣 喊課晶片稅…另承諾對成年公民發放5,000美元催票

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普9日在達拉斯舉行的選舉造勢活動上，再度宣稱要對台灣晶片課徵高關稅。美聯社
美國總統川普9日在達拉斯舉行的選舉造勢活動上，再度宣稱要對台灣晶片課徵高關稅。美聯社

美國總統川普9日在達拉斯舉行的選舉造勢活動上，再度宣稱要對台灣晶片課徵高關稅，並表示如果共和黨在11月期中選舉後守住參眾兩院、繼續掌控國會，將向每名成年美國公民發放5,000美元（約新台幣15.7萬）的「川普紅利」，希望在選情告急之際催票。

川普9日演說談到關稅政策時說，「關稅」原本是他「整本字典裡最喜歡的詞」，但媒體曾反問他，那麼「愛、生命、上帝、宗教、家庭」呢？因此他笑稱，如今已把關稅從最喜歡的詞一路降到「第五喜歡」。

川普歷次提及台灣半導體產業
川普歷次提及台灣半導體產業

川普接著宣稱，美國透過關稅已取得「數兆美元」收入，也吸引外國企業創紀錄投資。他隨後把話題轉向半導體，指責過去美國政府讓晶片產業「離開我國跑到台灣」。

他說，如果美國總統早對進口晶片課徵高額關稅，情況就不會像現在這樣。川普並直接對台灣喊話：「台灣，你們要把晶片賣到美國，就得付100%、200%、50%，隨便多少的關稅。」

川普還以大撒幣方式拉票。他說，如果共和黨贏得期中選舉繼續掌控參眾兩院，「你們就一起贏，你們會得到5,000美元。」

他將這項計畫比喻為企業向股東發放現金股利，並稱美國經濟「強大成功」。川普表示，這筆紅利唯一的附帶條件，是民眾必須在美國境內花掉，「我們不希望你們跑去加拿大花這筆錢。」

這項構想立即引發外界關注財源從何而來。美國成年公民人數約2.7億，若每人發放5,000美元，總支出可能達1.35兆美元，將財政壓力大增。

共和黨參議員莫雷諾則表示，將提出法案，希望在11月3日選後推動「川普紅利」。

不過，這項計畫能否落實，仍取決於國會是否批准、財源如何籌措，以及政府如何處理財政赤字與通膨壓力。

在法律層面，外界也關注川普把發錢與共和黨贏得國會連結，是否違反選舉法規。

美國聯邦法律禁止以金錢或其他利益交換選民的特定投票行為，不過，新墨西哥州律師戴伊指出，如果這項政策最終適用於所有符合資格的成年人，不論投給誰都能領取，就比較屬於競選政策承諾，而非直接以金錢換取特定投票行為。

川普 晶片 關稅

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