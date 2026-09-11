開期中選舉支票…川普大撒幣 點名台晶片課高關稅

美國總統川普九日在德州達拉斯舉行的共和黨期中選舉大會上，再度宣稱要對台灣晶片課徵高關稅，並為助選大撒幣，他表示如果共和黨在十一月期中選舉後繼續掌控國會，他將向每名成年美國公民發放五千美元（台幣約十五點八萬元）「川普紅利」。

川普九日演說談到關稅政策時說，「關稅」原本是他「整本字典裡最喜歡的詞」，但媒體曾反問他，那「愛、生命、上帝、宗教、家庭呢？」因此他笑稱，如今已把關稅從最喜歡的詞一路降到「第五喜歡」。

川普接著宣稱，美國透過關稅已取得「數兆美元」收入，也吸引外國企業創紀錄投資。他隨後把話題轉向半導體，指責過去美國政府讓晶片產業「離開我國跑到台灣」。

他說，如果美國總統早對進口晶片課徵高額關稅，情況就不會像現在這樣。川普並直接對台灣喊話：「台灣，你們要把晶片賣到美國，就得付百分之一百、百分之兩百、百分之五十，隨便多少的關稅。」

川普還以大撒幣方式拉票。他說，如果共和黨贏得期中選舉繼續掌控參眾兩院，「你們就一起贏，你們會得到五千美元」，並表示這筆錢將被稱為「川普紅利」。

他將這項計畫比喻為企業向股東發放現金股利，並稱美國經濟「強大成功」。川普表示，這筆紅利唯一的附帶條件，是民眾必須在美國境內花掉，「我們不希望你們跑去加拿大花這筆錢」。

這項構想立即引發外界關注財源問題。美國成年公民人數約二點七億，若每人發放五千美元，總支出可能達一點三五兆美元（台幣約四十二點六兆元），將讓美國政府財政壓力大增。美國目前年度開支七點四兆美元，預算赤字近一點八兆美元，國債上月更首次突破四十兆美元。

川普並未說明這項計畫具體如何執行，也沒有交代財源。副總統范斯在川普宣布後不久表示，這筆紅利可能不會發給富人，並暗示可以利用美國關稅收入支應。

共和黨參議員莫雷諾則表示，將提出法案，希望在十一月三日選後推動「川普紅利」。不過，這項計畫能否落實，仍取決於國會是否批准、財源如何籌措，以及政府如何處理財政赤字與通膨壓力。

在法律層面上，外界也關注川普把發錢與共和黨贏得國會連結，是否違反選舉法規。美國聯邦法律禁止以金錢或其他利益交換選民的特定投票行為，不過，新墨西哥州律師戴伊指出，如果這項政策最終適用於所有符合資格的成年人，不論投給誰都能領取，就比較屬於競選政策承諾，而非直接以金錢換取特定投票行為。

川普過去也曾提出類似構想。今年稍早，他曾主張發放兩千美元紅利，並表示不一定需國會批准；去年也曾向美軍成員發放一七七六美元支票，稱為「戰士紅利」。