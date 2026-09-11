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妻兒前腳才剛離開 佛州男隨後下藥迷昏性侵22歲女員工
美國佛羅里達州一名男子涉嫌在麻州南塔克特島（Nantucket）港口停泊的私人遊艇上，對一名女員工下藥並性侵。女子事後向警方表示，自己喝下男子調製的酒後突然頭暈、視線模糊，隨後遭對方壓制並性侵。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，警方報告指出，54歲男子威廉斯（Christian Bradley Williams）於8月9日涉嫌性侵22歲女員工。女子自6月起在威廉斯的遊艇「Chimera」擔任甲板員，因工作需要住在船上。案發當天下午，威廉斯的妻子、2歲兒子及保母離開南塔克特島返回佛州，他便立刻邀女子外出吃飯。
警方指出，威廉斯當晚多次對女子說出帶有性暗示的話，並刻意要求她不要讓自己的妻子知道兩人一起外出。女子晚間8時左右因心中不安表示想回遊艇，但威廉斯仍邀她再喝一杯。回到船上後，他調製一杯蘭姆酒給女子飲用。
女子告訴警方，她喝下酒後很快出現嚴重暈眩及視線模糊，之後就發現威廉斯壓在自己身上。她一度明確表示「我是你的員工，請你離開」，但仍遭對方強行壓制並性侵。之後她在威廉斯的床上失去意識，醒來時發現自己「赤裸且流血」，隨即離開遊艇。
女子之後向曾協助她取得這份工作與住宿安排的老闆求助，再打電話告訴父親自己「遭到性侵」，並前往南塔克特郡立醫院接受性侵檢查。檢體後來送往麻州州警鑑識實驗室分析，9月1日確認驗出男性DNA。
威廉斯隨後遭逮捕，被控3項強暴罪，以及1項對14歲以上人士猥褻攻擊及毆打罪。他日前出庭應訊時否認所有指控並表示無罪，目前被要求繳納5萬美元現金（約158萬台幣）保釋金，或提供50萬美元（約1580萬台幣）保證金才能交保。
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