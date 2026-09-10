川普真能普發現金5000美元？ 分析師：實現機率幾乎是0%

美國總統川普9日在共和黨期中選舉大會上宣布，只要共和黨11月選舉保住國會參、眾兩院控制權，就會向每個成年公民普發5,000美元。但分析師表示，這項承諾實現的機率幾乎等於零。

大撒幣估計須砸1.2兆美元 財源無著落

川普這項提議立刻引發熱議，聚焦於兩大疑問：川普真的能兌現這個承諾嗎？錢又將從何而來？畢竟美國人口截至7月止總計3.4億人，成年人約2.7億人（占人口比率79%），具公民資格者有2.4億人，那意味普發現金的成本高達1.2兆美元。這是一筆巨額的支出，去年美國聯邦赤字也不過1.8兆美元。

投資人顯然不為所動。在川普宣布擬大撒幣的次日，美國公債行情文風不動，可見債市交易員認為不過是空洞的選舉語言。

這也凸顯出，川普急於避免共和黨在期中選舉大敗的結果，因而打算使出發錢取悅選民的撒手鐧。民調顯示，川普支持度已降到歷史谷底，選民不分黨派都不滿他對伊朗戰爭和經濟的處理方式。在國內汽油與柴油價格飆高激起民怨之際，川普亟需祭出絕招阻止民主黨掌控國會兩院，否則不僅日後提的法案可能備受掣肘，川普本人和官員甚至可能遭到國會一系列調查。

成年公民人人發5,000美元 實現機率渺茫

然而，川普並未說明普發現金的財源從何而來。分析師說，除非政府加稅、削減別的公共支出，或找到夠多的新稅收來源，否則勢必得藉擴大舉債支應。美國國債已突破4兆美元，在這個節骨眼大撒幣，恐難通過國會這關。共和黨之前就否決了川普發放關稅「紅利」的提案，任何提議直接發錢給選民的法案要想通過立法，更是難上加難。

雪梨大學美國研究中心研究主任蒙德申指出，川普發錢的提案既缺經濟迫切性，也無充分理由支持，不像新冠疫情危機時期推振興經濟支出可獲兩黨國會議員一致支持，即使共和黨在選後保住國會兩院，普發現金案也難過關。他說：「就政治而論，我看不出此案有向前推進的可行之路。」

彭博策略師團隊更直言：「市場的反應普遍冷淡，正因人人都認為這項計畫實際發生機率幾乎是零。美國經濟仍強，已有過熱之虞，而且在財政窘困壓力下，再推出如此巨大的財政刺激方案，必將導致我們已經目睹的市場反應：美國公債價格下跌、美元貶值，資金湧向大宗商品和不動產。」

川普若普發「紅利」對經濟有何影響？

地緣政治顧問公司APAC Advisors執行長奧昆指出，川普的方案勢必加深美國聯邦債務惡化、必須擴大發債支應的顧慮，那將進一步推升美國公債殖利率。

普發5,000美元現金，也可能助長消費者支出，使通膨火上加油。川普對伊朗開戰，加上他的關稅政策，已導致美國汽油和柴油漲到讓消費者痛苦的價位。

蒙德申預期，每個成年人發5,000美元，造成的通膨效應「非常可觀」。他說：「許多人認為，川普1.0和拜登政府在2020年至2021年發的振興支票引燃通膨，即使過了五年，後遺症至今仍感受得到。」