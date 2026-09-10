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美對中旅遊警示維持2級 提醒公民遭禁出境等風險

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

中國出入境管理新規本月15日將生效，美國國務院在社群平台X提醒，對中國旅遊警示維持第2級「提高警覺」，美國公民恐在當地面臨任意執法、監控、出境禁令及不公正拘留或逮捕等風險。

美國國務院人質事務總統特使辦公室（Office of theSpecial Presidential Envoy for Hostage Affairs）的X帳號昨天發文表示：「對中國旅遊警示已更新，新增更多資訊，說明美國公民在中國面臨當局任意執行當地法律、監控、出境禁令及不公正拘留或逮捕等風險。」

這篇貼文強調：「對中國旅遊警示列出的並非假設性風險。美國學者陳友林（Youlin Chen，音譯）與敏辛（Min Zin）因學術和專業事務前往中國，目前兩人均遭不當拘留。」

人質事務總統特使呼籲中國立即釋放兩名學者，並表示「美中關係容不下人質外交」。

根據官網，美國國務院本月4日曾更新對中國旅遊警示，將等級維持在第2級「提高警覺」（Exerciseincreased caution），並有部分地區屬於第3級「重新考慮是否前往」（Reconsider travel）。

美國國務院指出，中國存在任意執法、未經公平透明法律程序實施出境禁令，以及不公正逮捕或拘留等風險，建議公民前往中國大陸時提高警覺。

國務院表示，中國廣泛的國家安全、反間諜與資料安全法律賦予官員極大權限拘留或訊問外國公民。這使美國公民即使僅從事日常商務活動、學術研究或公開發表言論，也可能面臨風險。

根據國務院，以下為可能遭中國當局鎖定的人士：華裔美籍公民；涉入商業糾紛者，或與在中國涉入商業糾紛的美國企業有關聯人士；現在或曾經與美國執法單位、美軍或美國情報機構有關聯人士；透過美國政府所資助計畫旅行的人士；現在或曾經與美國政府有關聯的人士。

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