川習二會前給足面子！路透：中國大陸本周採購100萬噸美國黃豆

一名派駐芝加哥歐海爾國際機場的美國海關及邊境保護局(CBP)人員，被控在芝加哥郊區持槍搶劫、性侵四名華人女子。檢方9日開庭時指出，被告一度在「華人社區造成嚴重問題」，甚至有人特別取得他的照片，在「華人圈」傳閱示警；被告則提出截然不同說法，宣稱四名女子涉及一個由「中國境內老闆」操控的賣淫集團，被告才是遭到設局的「完美目標」。

2026-09-10 14:30