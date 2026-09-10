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紀念911事件25周年 紐約夜空2977架無人機重現雙子星大樓

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國911恐怖攻擊事件邁入25週年之際，紐約港上空9日晚間出現一場極具視覺張力的紀念活動。近3000架無人機同步升空，以「一人一燈」的方式，在夜空中重新勾勒出當年世貿中心雙子星大樓的輪廓。圖／截自X@TheOfficerTatum
美國911恐怖攻擊事件邁入25週年之際，紐約港上空9日晚間出現一場極具視覺張力的紀念活動。近3000架無人機同步升空，以「一人一燈」的方式，在夜空中重新勾勒出當年世貿中心雙子星大樓的輪廓。圖／截自X@TheOfficerTatum

美國911恐怖攻擊事件邁入25週年之際，紐約港上空9日晚間出現一場極具視覺張力的紀念活動。近3000架無人機同步升空，以「一人一燈」的方式，在夜空中重新勾勒出當年世貿中心雙子星大樓的輪廓。

這場名為「紐約港上空2977道燈光」（2,977 Lights Over New York Harbor）的公開藝術裝置，由德州無人機表演團隊Sky Elements執行，恰好使用2977架無人機，象徵2001年9月11日當天罹難的2977條生命。

無人機先以螺旋狀緩緩聚集，再逐漸組合成與當年建築規模相當的雙子星外形，與每年例行的「Tribute in Light」藍色光柱相互呼應，形成強烈的紀念意象。

活動由紐約藝術基金會贊助，並與罹難者家屬、倖存者與第一線救難人員共同討論設計，強調「每一盞燈都代表一個人」。創意總監與製作團隊表示，這不是要複製實體建築，而是讓夜空成為集體記憶的載體，提醒人們在黑暗中仍有光。

X連結：https://x.com/TheOfficerTatum/status/2097898167823892926/video/1

活動於9日晚間免費對外開放，吸引不少民眾在紐約港與對岸觀看。社群媒體X上可見民眾拍攝影片，許多網友留言形容「美麗卻沉重」，也有人表示「永遠不該忘記」。

紐約 無人機 大樓

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