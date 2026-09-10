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整理包／川普期中選舉催票術 撒錢之外還有五大重點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普在共和黨期中選舉大會首日演講近兩小時，賣力為共和黨催出MAGA基本盤選票。路透
川普在共和黨期中選舉大會首日演講近兩小時，賣力為共和黨催出MAGA基本盤選票。路透

美國共和黨在德州達拉斯舉行為期兩天的期中選舉大會，川普第一天就登場，賣力演講近兩小時，為共和黨催票。

這是美國首見由現任總統主導的期中選舉黨代表大會。紐約時報分析，他為的不是爭取搖擺選民，而是要把通常只在總統大選投票的「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者催出來。

以下是首日大會六大重點整理：

一、鞏固基本盤，川普請支持者當他本人參選

川普坦言，現任總統所屬政黨通常會在期中選舉失利，但他宣稱共和黨這次能改寫歷史。他呼籲支持者「請假裝是我在參選」。這句話凸顯共和黨的選戰策略，也就是選舉變成對川普執政的信任投票，催出MAGA基本盤。

二、選民苦於高物價，川普說那是假議題

民調顯示，生活成本高漲是共和黨期中選舉的最大負擔。多位候選人在川普登場前談到汽油、房租與食品價格，但川普淡化宣稱，物價正大幅下降，通膨問題是民主黨造成的，汽油價格將「在我們打贏對伊朗的戰爭後立即下降」。

三、共和黨若勝選，川普承諾廣發5,000美元

川普宣布，如果共和黨在11月守住參眾兩院多數席次，每名美國成年公民都可獲得5,000美元，限定在美國境內消費。他沒有說明資格限制、發放時間、財源，以及如何追蹤款項用途。總成本估計超過1兆美元。

這已是川普第二任期第三度承諾向民眾發放現金，前兩次都沒有實現。第一次是「政府效率部紅利」，計劃將刪減聯邦支出所省下的部分經費發給民眾，但實際節省金額遠低於宣傳。第二次是「關稅退款」，但美國最高法院推翻川普最初實施的多項關稅。

四、民主黨參議員現身，凸顯黨內路線裂痕

民主黨籍賓州聯邦參議員費特曼透過影片現身大會，介紹同州共和黨參議員麥考密克，成為大會當天最大意外之一。費特曼表示願意與川普合作，捍衛賓州鋼鐵產業。他事後表示，即使共和黨在11月翻轉參院，他仍會留在民主黨。

五、搖擺州候選人上台，刻意少談川普

多名身處搖擺州的共和黨參議員候選人上台時，集中火力攻擊民主黨對手，而非讚揚川普。川普親自挑選的北卡州候選人瓦利幾乎沒提他；喬治亞州候選人柯林斯猛轟民主黨對手的移民政策；俄亥俄州參議員賀斯提講五分鐘，僅提了兩次川普。獲川普超級政治行動委員會金援1,000萬美元的德州候選人派克斯頓例外，他猛誇川普。

六、「川普星球」？連海峽與大洋都想改名

川普再提一連串改名構想，包括把荷莫茲海峽改為「川普海峽」，稱自己應該從這場衝突中得到一些東西。他還主張把安大略湖改為「美國湖」、把新墨西哥州改為「新美國州」，並提到可能替太平洋或大西洋改名，但兩大洋恐怕不能同時改。

川普預定大會第二天還會再露面，但暗示不會再發表另一場長篇演說，因為他已提供足夠多的內容。

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