10分鐘急降8200公尺！達美客機氧氣面罩突落 乘客嚇到想傳「我愛你」

達美航空（Delta Air Lines）近日一架從洛杉磯飛往鹽湖城的班機發生空中驚魂，客機在約10分鐘內急降約8200公尺，客艙氧氣面罩突然落下，讓旅客受到驚嚇。

福斯數位新聞報導，事件發生在6日，涉事的達美航空2311號班機（DL 2311）當時載有174名乘客及6名機組人員。飛航管制錄音中，飛行員表示，班機「目前正在快速下降，希望下降至約2700公尺，並直接飛往拉斯維加斯」。飛航管制員隨後詢問：「氧氣面罩已經放下了嗎？」飛行員回答：「是的。」

一名乘客事後在Reddit發文描述客艙當時的混亂情況。這名乘客表示，事發時正在睡覺，直到未婚夫開口談到當時狀況，「最可怕的甚至不是下降，而是不知道發生了什麼事。空服員戴著面罩試圖廣播，但幾乎完全聽不清楚在說什麼。」

這名旅客表示，當時還愣了一下，心想「這是真的，還是我在作夢？」，之後才戴上面罩，並寫道：「我當時瘋狂地想看看能不能連上Wi-Fi，因為我不知道自己是不是得傳出『我愛你』的簡訊。」

另一名Reddit用戶也分享類似經歷，表示先前搭乘另一架達美航空班機時，飛機曾從約1萬400公尺急降至3000公尺，乘客當時都戴著氧氣面罩，保持安靜並專心呼吸。這名用戶形容，幾分鐘的快速下降「相當令人不安」，直到抵達安全高度後，機長才透過麥克風廣播。

擁有近40年飛行經驗的美國海軍退役F/A-18戰鬥機飛行員巴克利（Matthew "Whiz" Buckley）表示，這類加壓事件在美國「極為罕見」。他說，遇到DL 2311這類情況，飛行員必須「在實際可行情況下盡快降落」，也就是尋找最近且跑道夠長、條件合適的機場，讓飛機安全降落。

達美航空表示，DL 2311機組人員發現加壓問題後，依照訓練及程序將飛機降至適當高度，最終平安降落拉斯維加斯，乘客正常下機。達美另安排飛機讓乘客繼續行程，並向旅客致歉。