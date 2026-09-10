快訊

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

赴美覓職爆爭議 校長高為元親上火線致歉：非把清大當備胎

棒球／日職唯一3千安張本勳辭世享壽86歲 曾給王柏融高度評價

聽新聞
0:00 / 0:00

首款主打邊走邊吃！台式鹽酥雞飄香美國 熊貓快餐70處限定試賣

中央社／ 洛杉磯9日綜合外電報導
熊貓快餐官網展示新推出的台式鹽酥雞及限量收藏餐桶。（熊貓快餐官網截圖）
熊貓快餐官網展示新推出的台式鹽酥雞及限量收藏餐桶。（熊貓快餐官網截圖）

美國中式速食龍頭「熊貓快餐」（Panda Express）受到台灣傳統街頭小吃啟發，推出全新菜色台式鹽酥雞，在全美7個州的部分門市試賣。

美國地方電視台WCNC網站報導，這是熊貓快餐史上首款主打「邊走邊吃」的限時小吃，目前在加州洛杉磯、伊利諾州芝加哥、喬治亞州亞特蘭大、田納西州納希維爾（Nashville）、佛羅里達州奧蘭多（Orlando）、亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）與內華達州雷諾（Reno）的特定餐廳供應。每個市場共有10家餐廳參與。

台式鹽酥雞採用雞腿肉或雞翅膀部位，外層裹上酥脆麵衣，拌入酸豆、番茄、大蒜與洋蔥等混合香料，最後再灑上酥炸羽衣甘藍。熊貓快餐表示，為了符合美式風味，他們在鹽酥雞灑上羅勒葉，以增添「鮮明色彩與口感層次」。

每一份台式鹽酥雞都會附上香脆辣椒蒜泥美乃滋沾醬。

熊貓快餐品牌創新副總裁伊芙琳．華（EvelynWah）說：「鹹酥雞是許多美國人熟悉且喜愛的餐點，因此，結合受台灣啟發的風味與街頭美食文化，是我們訴說美式中餐故事最自然的方式。」

台式鹽酥雞的價格跟標準主餐相同，不會跟熊貓快餐的蜂蜜核桃蝦一樣，需要額外加價。

這道被形容為「便於攜帶、適合分享」的新產品，對共同創辦人兼共同執行長程正昌（Andrew Cherng）而言別具意義，他曾在台灣度過部分童年時光。

台裔美籍設計師兼美食創作者法蘭基．高（FrankieGaw）打造限量餐桶，靈感來自台灣夜市、經典美國電影院與熊貓快餐的美式中餐傳統。這些餐桶僅在參與活動的門市供應，售完為止。

美國 洛杉磯 加州

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

學生專屬、杯裝啤酒「買一送一」！ 金色三麥海鮮啤酒派對限時開喝

星巴克秋季新品來了！夏威夷果燕麥系列9/9登場 限定Bearista同步開賣

「米其林一星級壽司」吃到飽！旭集×吉兆割烹壽司 6款料理限時上桌

500盤擴大版圖！2026年首創「亞洲100盤」跨國評選，建構7大美食城市的當代味覺地圖

相關新聞

錢從哪來？川普稱期中選舉若勝每人發5000美元 大撒幣附帶1條件

美國共和黨9日在德州達拉斯舉行期中選舉大會，總統川普發表演講時承諾，如果共和黨繼續掌控參眾兩院，就將向美國每名成年公民發放5000美元（約15.8萬元台幣）。他還敦促共和黨支持者，將這場期中選舉視為對他總統任期的一次公投。

共和黨守住國會就發15.7萬！川普祭紅利催票

美國總統川普為力保共和黨國會多數，竟祭出發現金的利多。他周三承諾，只要共和黨11月期中選舉守住參眾兩院，就向每名美國成年公民發放5,000美元（約新台幣15.7萬元）「川普紅利」，希望在選情告急之際催出支持者選票。不過，他並未說明這筆錢從何而來，而且仍須國會批准。

畫面曝光！尼可拉斯凱吉豪宅外驚現巨大天坑 加州馬利布數十戶撤離

曾演出「變臉」（Face/Off）、「空中監獄」（Con Air）等片的美國影星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）...

讓川普放飛自我？幕僚親信心累不再勸誡：何必呢？他是老闆

Axios 9日報導，白宮高層官員與共和黨民選官員私下都透露，他們甚至已不再試圖說服美國總統川普做或不做某件事。一名長期擔任顧問、也一直仰慕川普的人說：「何必呢？他是老闆。」

空軍一號出包！逃生滑梯遭誤開畫面曝 川普困陸戰隊一號20分鐘

彭博報導，美國總統川普9日準備搭乘由卡達贈送、目前充作空軍一號的波音747-8前往達拉斯參加期中選舉大會時，專機緊急逃生滑梯遭軍方人員意外打開，導致行程延誤。川普搭乘陸戰隊一號直升機抵達安德魯斯聯合基地後，被迫留在機上等待約20分鐘，直到地勤人員移除空軍一號前方已展開的充氣滑梯，才得以轉乘專機啟程。

今晨國際頭條一次看／美共和黨期中大會登場 油價突破100美元

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。