首款主打邊走邊吃！台式鹽酥雞飄香美國 熊貓快餐70處限定試賣

美國中式速食龍頭「熊貓快餐」（Panda Express）受到台灣傳統街頭小吃啟發，推出全新菜色台式鹽酥雞，在全美7個州的部分門市試賣。

美國地方電視台WCNC網站報導，這是熊貓快餐史上首款主打「邊走邊吃」的限時小吃，目前在加州洛杉磯、伊利諾州芝加哥、喬治亞州亞特蘭大、田納西州納希維爾（Nashville）、佛羅里達州奧蘭多（Orlando）、亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）與內華達州雷諾（Reno）的特定餐廳供應。每個市場共有10家餐廳參與。

台式鹽酥雞採用雞腿肉或雞翅膀部位，外層裹上酥脆麵衣，拌入酸豆、番茄、大蒜與洋蔥等混合香料，最後再灑上酥炸羽衣甘藍。熊貓快餐表示，為了符合美式風味，他們在鹽酥雞灑上羅勒葉，以增添「鮮明色彩與口感層次」。

每一份台式鹽酥雞都會附上香脆辣椒蒜泥美乃滋沾醬。

熊貓快餐品牌創新副總裁伊芙琳．華（EvelynWah）說：「鹹酥雞是許多美國人熟悉且喜愛的餐點，因此，結合受台灣啟發的風味與街頭美食文化，是我們訴說美式中餐故事最自然的方式。」

台式鹽酥雞的價格跟標準主餐相同，不會跟熊貓快餐的蜂蜜核桃蝦一樣，需要額外加價。

這道被形容為「便於攜帶、適合分享」的新產品，對共同創辦人兼共同執行長程正昌（Andrew Cherng）而言別具意義，他曾在台灣度過部分童年時光。

台裔美籍設計師兼美食創作者法蘭基．高（FrankieGaw）打造限量餐桶，靈感來自台灣夜市、經典美國電影院與熊貓快餐的美式中餐傳統。這些餐桶僅在參與活動的門市供應，售完為止。