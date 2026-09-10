快訊

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

赴美覓職爆爭議 校長高為元親上火線致歉：非把清大當備胎

棒球／日職唯一3千安張本勳辭世享壽86歲 曾給王柏融高度評價

聽新聞
0:00 / 0:00

橋梁重建惹民怨 羅德島州長麥基黨內初選失利

中央社／ 中央社
美國羅德島州現任州長麥基在民主黨初選中敗給佛克斯。 路透
美國羅德島州現任州長麥基在民主黨初選中敗給佛克斯。 路透

美國羅德島州現任州長麥基今天在民主黨初選中敗給佛克斯，成為羅德島州30多年來，首位在黨內初選失利的現任州長，也是自2018年以來，全美首位在黨內初選落敗的現任州長。

美聯社報導，麥基（Dan McKee）敗選後，爭取第2個完整任期的計畫也隨之告終。

曾任美國藥妝連鎖業者CVS及加拿大哈德遜灣公司（Hudson's Bay）高階主管的佛克斯（HelenaFoulkes）2022年在競爭激烈的羅德島州民主黨州長初選中，以些微差距敗給麥基，麥基當晚甚至拒絕接聽她承認敗選的電話。

羅德島州首府普羅維登斯（Providence）的華盛頓大橋（Washington Bridge）2023年因安全問題緊急關閉，當局決定全橋拆除重建，長期交通癱瘓與大筆重建經費引發民怨，麥基支持度跌入谷底。

佛克斯抓住民眾對橋梁工程成本高昂、重建進度緩慢的不滿，主張麥基政府並未替大多數羅德島州居民謀福祉。

佛克斯今天在勝選演說中對大批支持者表示：「今晚，我們或許贏了民主黨州長初選，但我要明確地說，接下來，你們將擁有一位服務於民的州長。由於還有大量工作尚待完成，因此我們必須攜手合作。」

麥基試圖將佛克斯描繪成脫離現實的精英人士，指她在CVS任職期間，對鴉片類藥物危機視而不見，並主張自己的施政紀錄更為出色。

不過，麥基在普羅維登斯發表敗選演說時承諾，將與佛克斯合作，確保「交接順利」。

麥基說：「我知道這很難面對，但我們只能抬頭挺胸，繼續前進。」

現任州長在黨內初選落敗相當少見，羅德島州上一次出現這種情況是在1994年，當時民主黨籍州長桑德倫（Bruce Sundlun）敗給州參議員約克（MyrthYork），無緣尋求第3任期。當時，桑德倫面臨多起爭議及選民疲勞，約克則主打改革旗號。

此外，普羅維登斯市長史麥利（Brett Smiley）今天也在民主黨初選中，敗給27歲的民主社會主義者莫拉萊斯（David Morales），無緣連任。

麥基 羅德 橋梁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國羅德島州台灣日 州長與國會議員體驗台式文化

新罕布夏兩黨初選 巴帕斯將與蘇努努爭奪參議員席位

川普催票 共和黨首辦期中選舉大會今明達拉斯登場

共和黨贏選區重畫戰 恐反輸半數新席次 可能僅淨增6席

相關新聞

錢從哪來？川普稱期中選舉若勝每人發5000美元 大撒幣附帶1條件

美國共和黨9日在德州達拉斯舉行期中選舉大會，總統川普發表演講時承諾，如果共和黨繼續掌控參眾兩院，就將向美國每名成年公民發放5000美元（約15.8萬元台幣）。他還敦促共和黨支持者，將這場期中選舉視為對他總統任期的一次公投。

共和黨守住國會就發15.7萬！川普祭紅利催票

美國總統川普為力保共和黨國會多數，竟祭出發現金的利多。他周三承諾，只要共和黨11月期中選舉守住參眾兩院，就向每名美國成年公民發放5,000美元（約新台幣15.7萬元）「川普紅利」，希望在選情告急之際催出支持者選票。不過，他並未說明這筆錢從何而來，而且仍須國會批准。

畫面曝光！尼可拉斯凱吉豪宅外驚現巨大天坑 加州馬利布數十戶撤離

曾演出「變臉」（Face/Off）、「空中監獄」（Con Air）等片的美國影星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）...

讓川普放飛自我？幕僚親信心累不再勸誡：何必呢？他是老闆

Axios 9日報導，白宮高層官員與共和黨民選官員私下都透露，他們甚至已不再試圖說服美國總統川普做或不做某件事。一名長期擔任顧問、也一直仰慕川普的人說：「何必呢？他是老闆。」

空軍一號出包！逃生滑梯遭誤開畫面曝 川普困陸戰隊一號20分鐘

彭博報導，美國總統川普9日準備搭乘由卡達贈送、目前充作空軍一號的波音747-8前往達拉斯參加期中選舉大會時，專機緊急逃生滑梯遭軍方人員意外打開，導致行程延誤。川普搭乘陸戰隊一號直升機抵達安德魯斯聯合基地後，被迫留在機上等待約20分鐘，直到地勤人員移除空軍一號前方已展開的充氣滑梯，才得以轉乘專機啟程。

今晨國際頭條一次看／美共和黨期中大會登場 油價突破100美元

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。