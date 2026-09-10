橋梁重建惹民怨 羅德島州長麥基黨內初選失利

美國羅德島州現任州長麥基今天在民主黨初選中敗給佛克斯，成為羅德島州30多年來，首位在黨內初選失利的現任州長，也是自2018年以來，全美首位在黨內初選落敗的現任州長。

美聯社報導，麥基（Dan McKee）敗選後，爭取第2個完整任期的計畫也隨之告終。

曾任美國藥妝連鎖業者CVS及加拿大哈德遜灣公司（Hudson's Bay）高階主管的佛克斯（HelenaFoulkes）2022年在競爭激烈的羅德島州民主黨州長初選中，以些微差距敗給麥基，麥基當晚甚至拒絕接聽她承認敗選的電話。

羅德島州首府普羅維登斯（Providence）的華盛頓大橋（Washington Bridge）2023年因安全問題緊急關閉，當局決定全橋拆除重建，長期交通癱瘓與大筆重建經費引發民怨，麥基支持度跌入谷底。

佛克斯抓住民眾對橋梁工程成本高昂、重建進度緩慢的不滿，主張麥基政府並未替大多數羅德島州居民謀福祉。

佛克斯今天在勝選演說中對大批支持者表示：「今晚，我們或許贏了民主黨州長初選，但我要明確地說，接下來，你們將擁有一位服務於民的州長。由於還有大量工作尚待完成，因此我們必須攜手合作。」

麥基試圖將佛克斯描繪成脫離現實的精英人士，指她在CVS任職期間，對鴉片類藥物危機視而不見，並主張自己的施政紀錄更為出色。

不過，麥基在普羅維登斯發表敗選演說時承諾，將與佛克斯合作，確保「交接順利」。

麥基說：「我知道這很難面對，但我們只能抬頭挺胸，繼續前進。」

現任州長在黨內初選落敗相當少見，羅德島州上一次出現這種情況是在1994年，當時民主黨籍州長桑德倫（Bruce Sundlun）敗給州參議員約克（MyrthYork），無緣尋求第3任期。當時，桑德倫面臨多起爭議及選民疲勞，約克則主打改革旗號。

此外，普羅維登斯市長史麥利（Brett Smiley）今天也在民主黨初選中，敗給27歲的民主社會主義者莫拉萊斯（David Morales），無緣連任。