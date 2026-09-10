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川普造勢又點名台灣！稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日出席共和黨期中選舉大會發表演說。法新社
美國總統川普9日出席共和黨期中選舉大會發表演說。法新社

美國共和黨9日在達拉斯召開一場特別的期中選舉大會，美國總統川普現身發表演說時提及台灣，批前任「愚蠢的總統」讓晶片產業「跑到台灣」，主張早該對台灣輸美晶片課徵高額關稅

川普表示，「關稅」原本是他「整本字典裡最喜歡的詞」，但因媒體追問「那愛、生命、上帝、宗教、家庭呢？」如今已把關稅一路降到「第五喜歡的詞」。

川普隨後稱，美國已靠關稅取得「數兆美元」收入，並吸引外國創紀錄投資，接著他談到半導體產業時，再度點名台灣，批評過去「愚蠢的」美國總統「讓晶片產業離開我們國家、跑到台灣」。

川普主張美方早就應該對輸美的台灣晶片課徵高額關稅，「台灣，你們要把晶片賣到美國，就得付100%、200%、50%，隨便多少的關稅。」

川普接著以英特爾為例，稱該公司陷入困境、尋求政府協助時，他要求英特爾提供美國政府10%股權作為條件，並宣稱這筆持股最初價值約120億美元，隨後漲了5、6倍，「短短幾個月就賺了500億或600億美元」。相關數字為川普在造勢場合的說法。

川普 晶片 關稅

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