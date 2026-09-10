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共和黨守住國會就發15.7萬！川普祭紅利催票

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普為力保共和黨國會多數，祭出罕見的現金利多。法新社
美國總統川普為力保共和黨國會多數，祭出罕見的現金利多。法新社

美國總統川普為力保共和黨國會多數，竟祭出發現金的利多。他周三承諾，只要共和黨11月期中選舉守住參眾兩院，就向每名美國成年公民發放5,000美元（約新台幣15.7萬元）「川普紅利」，希望在選情告急之際催出支持者選票。不過，他並未說明這筆錢從何而來，而且仍須國會批准。

川普在達拉斯舉行的期中選舉造勢大會表示，美國經濟表現強勁，因此有能力向每名成年公民發放5,000美元，但前提是共和黨繼續掌控國會兩院，而且這筆錢「必須在美國境內花掉」。他沒有交代如何落實這項限制。

美國公債規模已達40兆美元，舉債成本也持續升高。川普先前曾提出把關稅收入拿來向民眾發放紅利，但未獲國會支持，因此這項直接發錢方案能否過關仍有很大疑問。

這項承諾也凸顯共和黨面臨的選舉壓力。川普支持率跌至低點，選民對伊朗戰爭、經濟和生活成本都感到不滿；共和黨若失去參院或眾院，不僅川普後續立法議程可能受阻，政府也可能面臨新的國會調查。

川普另計劃主張把減稅永久化、降低信用卡刷卡手續費，並表示選前將約出訪35趟，替關鍵選區的共和黨候選人助選。

川普 共和黨 國會

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