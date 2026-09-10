錢從哪來？川普稱期中選舉若勝每人發5000美元 大撒幣附帶1條件

美國共和黨9日在德州達拉斯舉行期中選舉大會，總統川普發表演講時承諾，如果共和黨繼續掌控參眾兩院，就將向美國每名成年公民發放5000美元（約15.8萬元台幣）。他還敦促共和黨支持者，將這場期中選舉視為對他總統任期的一次公投。

福斯新聞報導，川普表示，如果共和黨贏得國會兩院，「因為我們擁有強大的經濟實力與亮眼表現，我將向美國每名成年公民發放5000美元紅利。」他還形容，「這非常像一家成功的公司向股東發放現金。」

美國約有2.4億名成年人，如果川普兌現承諾，將花費聯邦政府約1.2兆美元（約37.8兆元台幣），而聯邦政府年度預算約為7兆美元。華爾街日報報導，川普沒有說明他是否會推動國會通過法案來發錢，也沒有說明在不斷攀升的美國預算赤字面前，這筆資金將從何而來。

川普表示，這筆「川普紅利」將附帶條件，「我唯一的附帶條件是，我們發放的紅利必須在美國境內花掉。我們不希望你們跑去加拿大花這筆錢。」

川普告訴支持者，要他們「假裝我的名字就在選票上」，並警告如果共和黨支持者未在11月踴躍投票，共和黨可能無法繼續推動他的施政計畫。他說：「如果我們輸了，你們將失去邊境、減稅、安全與保障。」

川普還警告，美國可能重回拜登政府執政時的處境，「我們的國家正身處地獄。你們將再次經歷地獄，就像兩年前一樣。」他敦促選民保持團結，11月3日支持共和黨候選人，「期中選舉照理說不應該由現任總統所屬政黨勝出，但我們將改變這一點。」