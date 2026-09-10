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共和黨國會主導權恐不保 川普成期中選舉催票主力

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國共和黨今天在達拉斯召開一場特別的期中選舉大會，寄望美國總統川普能扮演催票主力，挽救選情告急的共和黨，儘管川普目前的支持度仍相當低迷。

法新社報導，這場為期2天的集會被外界戲稱為「川普嘉年華」（Trumpapalooza），目的是營造一種政治氛圍，讓川粉們相信在11月3日投票時，只要將票投給共和黨，就等於力挺川普本人。

在這次期中選舉中，共和黨恐失去眾議院控制權，而保住參議院主導權也將是一場苦戰。

川普抵達活動現場發表主題演說時表示：「今晚我們將迎來龐大的人潮，全場座無虛席。我們做到許多前所未有的事，無論是總統的第一任期，甚至是第二任期，都從未有人達成過。」

美國選情預測網站決策台總部（Decision Desk HQ）預估，民主黨將以230席對205席拿下眾議院，參議院也將以51席對49席險勝。

在近期民調中，施政滿意度僅剩33%的川普，將連續2晚在美國航空中心（American Airlines Center）發表演說。美國副總統范斯（JD Vance）、內閣官員、國會領袖，以及選情緊繃的參眾兩院候選人都名列大會議程。

川普目前面臨的挑戰在於，如何在動員忠於他個人的選民同時，又不會進一步疏遠中間選民，這些中間選民早已因通膨、高油價、美伊戰爭而對他執政表現大為不滿。

不過，在美國航空中心會場內，幾乎感受不到共和黨對11月選情的焦慮氣氛，現場甚至播出民主黨籍聯邦參議員費特曼（John Fetterman）的視訊致詞，他近來因以色列政策問題與黨內左翼內鬨頻頻。

他的現身也讓外界更加揣測他是否可能倒戈，這恐將重挫民主黨重掌參議院的希望。

共和黨在會中大打減稅與移民執法成果，宣揚製造業回流與處方藥價格下降等政績，同時強調若讓與會講者口中「危險的極左派」民主黨掌權，將帶來莫大危險。

川普近期曾在南卡羅來納州（South Carolina）一場造勢活動中表示：「我真正希望各位做的，拜託，就是假裝我就在選票上。出來投票就對了，這非常重要。」

不過，天主教美國大學（Catholic University ofAmerica）政治學教授葛林（Matthew Green）告訴法新社，「許多川普支持者只有在他本人出現在選票上時才會去投票，他們不是死忠共和黨選民，而是死忠川粉」，因此看來，讓川普扮演催票主力確有其道理，但這能否克服川普滿意度偏弱勢問題，仍是個問號。

葛林說：「當施政滿意度落在30%到35%低檔區間時，依歷史慣例，這往往預示著所屬政黨將迎來一場極為慘烈的期中選舉。」

共和黨 川普 期中選舉

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