畫面曝光！尼可拉斯凱吉豪宅外驚現巨大天坑 加州馬利布數十戶撤離

曾演出「變臉」（Face/Off）、「空中監獄」（Con Air）等片的美國影星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）加州濱海豪宅外出現巨大天坑，有關當局今天已下令馬利布（Malibu）一段高檔沿海地區的居民撤離。

法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，南加州近日大雨，加上颶風餘威帶來的強浪持續衝擊海岸，名流富豪匯集的馬利布昨天冒出一個巨大天坑。

現場照片顯示，這個天坑最寬處有18公尺；截至昨晚，深度約達7.6公尺。

天坑吞噬了豪宅外的大部分車道，坑內堆滿碎裂的柏油、混凝土和建築殘骸。

這起結構性坍塌昨天凌晨並造成瓦斯外洩，緊急救援人員隨後到場處理。

然而，太平洋洶湧海浪持續侵蝕海岸，也不斷拍打這名「遠離賭城」（Leaving Las Vegas）奧斯卡男星耗資1050萬美元（約新台幣3.3億元）購入的豪宅支柱。

馬利布市府已對南加州這個最熱門地段之一的數十處住宅發布強制撤離令。

除了馬利布，洛杉磯以南的達納角（Dana Point）已有7戶住宅被列為不適居，其中一戶部分倒塌入海。地方政府已派卡車運大批巨石堆砌海灘，以保障這一帶的房產。

美國國家氣象局（National Weather Service）氣象學家湯普森（Richard Thompson）昨天表示，受到颶風「馬利」（Hurricane Marie）餘威影響，沿岸海域起伏不定，「過去幾天這一帶有非常明顯的強浪及巨浪」。

湯普森說：「在浪高頂峰期間，部分地區浪高達10到15英呎（約3.0-4.5公尺），同時造成嚴重海灘侵蝕。」

強度直逼歷史紀錄的聖嬰現象（El Nino）正導致太平洋海水升溫，助長劇烈風暴形成。