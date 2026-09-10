空軍一號出包！逃生滑梯遭誤開畫面曝 川普困陸戰隊一號20分鐘

彭博報導，美國總統川普9日準備搭乘由卡達贈送、目前充作空軍一號的波音747-8前往達拉斯參加期中選舉大會時，專機緊急逃生滑梯遭軍方人員意外打開，導致行程延誤。川普搭乘陸戰隊一號直升機抵達安德魯斯聯合基地後，被迫留在機上等待約20分鐘，直到地勤人員移除空軍一號前方已展開的充氣滑梯，才得以轉乘專機啟程。

川普向停機坪上的記者表示，工作人員是在檢查滑梯，因為「他們想確保一切運作得非常完善」，並稱整個過程大約需要15分鐘。

然而，紐約時報引述一名知情人士透露，逃生滑梯其實是軍方人員不慎開啟。

被追問是否確定空軍一號可以安全飛行時，川普回答：「是的，我確定，不然我就不會搭上去。」白宮通訊主任張振熙後續也重申，滑梯經過檢查，以確保一切正常運作，並表示空軍一號已經啟程前往達拉斯。除此之外並未透露更多細節。

這起意外也讓安德魯斯聯合基地出現罕見一幕。川普遲遲沒有走出陸戰隊一號，空軍與特勤局人員則在停機坪上來回忙碌處理狀況。期間，過去充作空軍一號的舊型總統專機甚至被駛出機棚、朝新專機方向移動，機身前後登機梯也一度開啟。

波音747-8的緊急逃生滑梯運作原理類似汽車安全氣囊，緊急情況下會利用高壓壓縮氣體迅速充氣展開；一旦啟動，就必須重新折疊、檢查並安裝，充氣裝置也須重新設定及通過認證。若要讓飛機更快恢復執勤，也可由合格技術人員直接換裝另一套經認證的逃生滑梯。

值得注意的是，747-8其中一處艙門距離地面較高，因此逃生滑梯也不同於一般設計。根據美國聯邦航空總署資料，該處需要使用特別長的可延伸式逃生滑梯，才能在緊急疏散時從艙門延伸至地面。

這架747-8今年夏天才開始供川普使用。由於不滿波音遲遲未能交付規畫已久的新一代總統專機，川普轉而使用這架由卡達贈送的飛機，並曾於7月搭乘它前往土耳其參加北約峰會。

不過，這架747-8並未具備傳統VC-25總統專機完整的安全、通訊與防禦能力。飛機交由美國空軍供川普使用前已接受安全升級，美國空軍也曾表示可供總統安全搭乘。川普7月則透露，專機還會進一步升級，讓各項能力達到最高規格，但未說明具體內容。

美國總統川普9日搭乘卡達贈的空軍一號抵達德州。法新社